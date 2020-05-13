  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
13
13 Mayıs güncel altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?

2020-05-13 09:05:24
13 Mayıs güncel altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?

13 Mayıs altın fiyatları herkesin şaşırmasına sebep oldu. Mayıs ayında ekonomistlerce yükseleceği söylenen altın fiyatları, bugün oldukça düşük bir fiyatla açıldı. Dolayısıyla; gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın, 22 ayar altın, 18 ayar altın, 14 ayar altın, reşat ve kulplu reşat altın fiyatları merak ediliyor. Peki ama bugün altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altındaki son durum ne? 13 Mayıs'ta altın fiyatları ne durumda? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları ve altına ilişkin tüyolar...

#1
Foto - Birçok ekonomist, altın alırken 393 liranın altındaki sayıları ya da 4-5 lira fark edecek şekilde 398 liraları bulduğunda alınması gerektiğini savunuyordu. Çünkü Mayıs ayında altın fiyatlarının çok yüksek fiyatlara çıkması bekleniyor, altın almak isteyenlere de, bu yönde fikirler veriliyordu. Fakat bugün gram altın aniden geriledi ve 382 seviyesine kadar düştü. Düğün yapmak isteyen kişiler için altın almanın tam vakti olsa da, yatırımcılar için bir süre daha bekleme vakti gibi duruyor.

Birçok ekonomist, altın alırken 393 liranın altındaki sayıları ya da 4-5 lira fark edecek şekilde 398 liraları bulduğunda alınması gerektiğini savunuyordu. Çünkü Mayıs ayında altın fiyatlarının çok yüksek fiyatlara çıkması bekleniyor, altın almak isteyenlere de, bu yönde fikirler veriliyordu. Fakat bugün gram altın aniden geriledi ve 382 seviyesine kadar düştü. Düğün yapmak isteyen kişiler için altın almanın tam vakti olsa da, yatırımcılar için bir süre daha bekleme vakti gibi duruyor.

#2
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.704,47 - Satış fiyatı:1.705,20

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.704,47 - Satış fiyatı:1.705,20

#3
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:382,74 - Satış fiyatı:382,90

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:382,74 - Satış fiyatı:382,90

#4
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.463,80 - Satış fiyatı:2.510,80

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.463,80 - Satış fiyatı:2.510,80

#5
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.236,70 - Satış fiyatı:1.258,40

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.236,70 - Satış fiyatı:1.258,40

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:618,80 - Satış fiyatı:629,80

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:618,80 - Satış fiyatı:629,80

#7
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.496,27 - Satış fiyatı:2.543,75

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.496,27 - Satış fiyatı:2.543,75

#8
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.498,49 - Satış fiyatı:2.546,00

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.498,49 - Satış fiyatı:2.546,00

#9
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:344,63 - Satış fiyatı:357,95

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:344,63 - Satış fiyatı:357,95

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#11
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı: 213,25 - Satış fiyatı:247,52

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı: 213,25 - Satış fiyatı:247,52

#12
Foto - 22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:349,00 - Satış fiyatı:352,50

22 AYAR ALTIN BİLEZİK - Alış fiyatı:349,00 - Satış fiyatı:352,50

İstifa etmişti! Buket Aydın hakkında bomba iddia
Medya

İstifa etmişti! Buket Aydın hakkında bomba iddia

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan istifa eden Buket Aydın ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Küstah provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler
Dünya

Küstah provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler

Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan'da son paylaşılan harita, alçaklıkta sınır tanımadıklarını bir kez daha gözler ..
Doğu Perinçek: Bu Mehmetçik'i sırtından vurmaktır
Gündem

Doğu Perinçek: Bu Mehmetçik'i sırtından vurmaktır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini belirterek "Meclis'e teröristi almak Mehmetçik'i sırtından vurmak..
Fatih Altaylı’nın ekranlara çıkmama nedeni belli oldu
Medya

Fatih Altaylı’nın ekranlara çıkmama nedeni belli oldu

Habertürk TV'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ağırladıktan sonra 2 gündür ekranlara çıkmayan Fatih Altaylı'nın, ekranlarda yer almamasını..
Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Hafter cephesinden Türkiye'ye küstah tehdit

Libya'da birçok kritik noktayı kaybeden Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar ya..
Erdoğan'dan net mesaj: Bir kez daha üzeceğiz
Gündem

Erdoğan'dan net mesaj: Bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı