13 Mayıs güncel altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?

Birçok ekonomist, altın alırken 393 liranın altındaki sayıları ya da 4-5 lira fark edecek şekilde 398 liraları bulduğunda alınması gerektiğini savunuyordu. Çünkü Mayıs ayında altın fiyatlarının çok yüksek fiyatlara çıkması bekleniyor, altın almak isteyenlere de, bu yönde fikirler veriliyordu. Fakat bugün gram altın aniden geriledi ve 382 seviyesine kadar düştü. Düğün yapmak isteyen kişiler için altın almanın tam vakti olsa da, yatırımcılar için bir süre daha bekleme vakti gibi duruyor.