2020-05-13 09:05:24 13 Mayıs güncel altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?
13 Mayıs altın fiyatları herkesin şaşırmasına sebep oldu. Mayıs ayında ekonomistlerce yükseleceği söylenen altın fiyatları, bugün oldukça düşük bir fiyatla açıldı. Dolayısıyla; gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın, reşat altın, 22 ayar altın, 18 ayar altın, 14 ayar altın, reşat ve kulplu reşat altın fiyatları merak ediliyor. Peki ama bugün altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altındaki son durum ne? 13 Mayıs'ta altın fiyatları ne durumda? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları ve altına ilişkin tüyolar...