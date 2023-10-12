12 dakika 63 içli köfte yapıldı! 4 gün boyunca 1 ton çiğ köfte dağıtılacak

Gastronomisiyle, müziğiyle, lezzetiyle, kültürüyle, tarihiyle İstanbul’a taşınan Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinlik alanını ilk günde binlerce kişi ziyaret etti. Etkinlikte Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal, ''Viranşehir, Siverek ve diğer ilçelerimizin kendi kültürünü tanıtıyoruz. Halfeti ilçemiz mozaiklerini tanıtıyor. Gastronominin ve İslam turizminin başkenti Şanlıurfa. İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizi ve İstanbulluları davet ediyoruz. Kurutulmuş biber, patlıcan, kabak, patlıcanlı kebap, domatesli kebap ve diğer yöresel ürünlerimizi sergiliyoruz. Şanlıurfa’ya has, başka bir il ile kıyaslanmayacak el emeğiyle yapılan biberlerimiz var. Biberlerin bir kısmı güneşte fazla kalır, siyahlaştırılır ve çiğ köftede kullanılır. Pembemsi olanlar da yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Biber salçası da burada bulunuyor, İstanbul’da reçel diyorlar ama biz biber salçası diyoruz. Domates salçamız da Şanlıurfa’da hanımlarımızın el emeği ile yaptıkları ürünler arasında yer alıyor. Haftasonu, Şanlıurfa’nın ünlü sanatçıları burada sıra gecesi yapacak. Şanlıurfa’yı İstanbul’a taşıdık. 4 gün boyunca 1 tona yakın çiğ köfte ikramımız olacak '' dedi.