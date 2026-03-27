11'de bile oynamıyor diyerek duyurdular: Sane'ye tepki üstüne tepki: İlk 11 vurgusu
Eski Alman futbolcu Markus Babbel, Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı'na çağrılmasını sert sözlerle eleştirdi.
Eski Alman futbolcu Markus Babbel, Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı'na çağrılmasını sert sözlerle eleştirdi.
Son haftalarda Galatasaray'daki performansı düşüşe geçen Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı'na çağrılması tepkilere yol açmıştı. Konuya dair bir tepki de eski Alman futbolcu Markus Babbel'den geldi.
Markus Babbel, "Eski takım arkadaşınız Mario Basler, Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasını sert bir şekilde eleştirdi." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından şu açıklamayı yaptı: -Kullandığı ifadeler çok tartışmalı ancak temelde ona yüzde 100 katılıyorum. Ne yapacağını bilemediğim oyuncularla başa çıkmakta zorlanırım.
-Herkes Leroy Sane'nin potansiyelinden bahsediyor ancak bu potansiyeli kullanamıyorsam neye yarar? Ayrıca artık Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de bile oynamıyor.
