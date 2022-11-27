115 ülke kapış kapış alıyor! Türkiye'den daha fazla üretebilen yok

"Hem prestijli hem de stratejik bir ürüne dönüştü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020'de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Özcan, "Dünyada ilk defa kuru kayısı lisanslı depoculuğu Malatya'da hayata geçirdik. Bununla beraber özellikle TMO'nun 2020'de ürünlere müdahale alımı, kayısıda önemli bir milattır. 2020'den sonra da özellikle bu alandaki iyileşmeleri rakamsal olarak da çok rahat görebiliyoruz." diye konuştu.