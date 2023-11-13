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1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

2023-11-13 11:20:20
1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

Konut piyasasında hareketlilik yaşanırken vatandaşlar da uygun fiyatlı konut arayışlarını sürdürüyor. Düşük fiyatlarla 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. Hayallerinizdeki o eve kavuşmak için hemen başvuru yapın. Ev almak isteyen birçok kişi piyasa araştırması yaparken devlet desteği de gecikmedi. Başvuruda bulunan vatandaşları 200.000 TL'lik destek sağlanacağı belirtilirken dar gelirli ailelerin de konut alma fırsatı doğuyor. Son yıllarda artış gösteren prefabrik evler hem dayanıklı olması hem de uygun fiyatlı olması ile oldukça dikkat çekiyor. Devlet desteği ile birlikte cüzi bir miktar ödeme yaparak siz de konut sahibi olabilirsiniz. 40 yıl boyunca dayanan bu konutlar çocuklarınıza bile kalacak. Son yıllarda artış gösteren konut fiyatları vatandaşların ev sahibi olma hayalini de rafa kaldırıyor. Özellikle deprem felaketinin ardında depreme dayanıklı konutlara ilgi artarken devlet prefabrik ev almak isteyen vatandaşlara 200 bin TL'lik destek sağlanacağını duyurdu.

#1
Foto - 1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

Devlet desteğinden yararlanmak için geçerli olan şartlar şu şekildedir: • Ailenin dar gelirli olması, • Kişinin veya ailesinin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, (2200 TL'den az olması) • Gelir durumunu kanıtlayacak belgelerle başvuru yapması, • Prefabrik ev kurulumu yapılacak arsanın müracaat sahibine ait olması, • Arsanın topu senedinde adının kayıtlı olması, • Arsayı satın almış olması şartlarının sağlanması gerekmektedir. 200.000 TL'lik devlet desteği için geçerli olan özel şartlarda bulunmaktadır. Dul, tek ebeveyn ile aileler ya da yaşlı ve engelli bireyler için gelir sınırının yükseltilerek destek ödemesi için kolaylık sağlanmaktadır. Destek miktarı prefabrik ev modeline göre değişiklik gösterirken çoğunlukla 241.000'lik fiyatlarla başlayan evler için 200.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan başvurular kapsamında ailenin dar gelirli olma şartı önemli bir yere sahiptir.

#2
Foto - 1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

PREFABRİK EV FİYATLARI • 40 metrekare, 1+1 Prefabrik Ev ve Villa: 269.206,00 TL • 68 metrekare, 2+1 Tek Katlı Prefabrik Ev: 483.655,00 TL • 69 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 395.109,00 TL • 70 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 406.422,00 TL • 75 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 476.257,00 TL • 80 metrekare, 2+1 Dubleks Prefabrik Villa: 621.730,00 TL • 83 metrekare, 3+1 Prefabrik Ev ve Villa: 523.585,00 TL

#3
Foto - 1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

• 90 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 519.692,00 TL • 91 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 534.971,00 TL • 63 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev: 394.863,00 TL • 96 metrekare, 2+1 Prefabrik Ev ve Villa: 597.932,00 TL • 100 metrekare, 2+1 Dubleks Prefabrik Villa: 708.242,00 TL • 118 metrekare, 3+1 Dubleks Prefabrik Villa: 880.226,00 TL • 131 metrekare, 3+1 Dubleks Prefabrik Villa: 819.423,00 TL

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