2023-11-13 11:20:20 1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu
Konut piyasasında hareketlilik yaşanırken vatandaşlar da uygun fiyatlı konut arayışlarını sürdürüyor. Düşük fiyatlarla 1+1, 2+1, 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. Hayallerinizdeki o eve kavuşmak için hemen başvuru yapın. Ev almak isteyen birçok kişi piyasa araştırması yaparken devlet desteği de gecikmedi. Başvuruda bulunan vatandaşları 200.000 TL'lik destek sağlanacağı belirtilirken dar gelirli ailelerin de konut alma fırsatı doğuyor. Son yıllarda artış gösteren prefabrik evler hem dayanıklı olması hem de uygun fiyatlı olması ile oldukça dikkat çekiyor. Devlet desteği ile birlikte cüzi bir miktar ödeme yaparak siz de konut sahibi olabilirsiniz. 40 yıl boyunca dayanan bu konutlar çocuklarınıza bile kalacak. Son yıllarda artış gösteren konut fiyatları vatandaşların ev sahibi olma hayalini de rafa kaldırıyor. Özellikle deprem felaketinin ardında depreme dayanıklı konutlara ilgi artarken devlet prefabrik ev almak isteyen vatandaşlara 200 bin TL'lik destek sağlanacağını duyurdu.