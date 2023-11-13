1+1, 2+1, 3+1... Sadece 269 bin TL’ye ev satıyorlar! Hemen başvuru yapın! İnsanlar kapılarında kuyruk oldu

Devlet desteğinden yararlanmak için geçerli olan şartlar şu şekildedir: • Ailenin dar gelirli olması, • Kişinin veya ailesinin gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması, (2200 TL'den az olması) • Gelir durumunu kanıtlayacak belgelerle başvuru yapması, • Prefabrik ev kurulumu yapılacak arsanın müracaat sahibine ait olması, • Arsanın topu senedinde adının kayıtlı olması, • Arsayı satın almış olması şartlarının sağlanması gerekmektedir. 200.000 TL'lik devlet desteği için geçerli olan özel şartlarda bulunmaktadır. Dul, tek ebeveyn ile aileler ya da yaşlı ve engelli bireyler için gelir sınırının yükseltilerek destek ödemesi için kolaylık sağlanmaktadır. Destek miktarı prefabrik ev modeline göre değişiklik gösterirken çoğunlukla 241.000'lik fiyatlarla başlayan evler için 200.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan başvurular kapsamında ailenin dar gelirli olma şartı önemli bir yere sahiptir.