100 kat hızlı 6G devrini başlattılar

Şirket artık, 6G THz iletişimini ticarileştirmeye bir adım daha yaklaştı. 5G ve 6G telekomünikasyonların gelişimi, önemli ölçüde artan veri hızının yanı sıra ultra düşük gecikme süresi, yüksek güvenilirlikte veri iletimi ve iletişim ile yapay zeka ile iletişim ve algılamanın birleşimini mümkün kılacak. 6G’nin gelişmiş yetenekleri, sürükleyici multimedya deneyimlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, LG’nin otonom sürüş ve mobilite çözümleri, meta veri tabanı, akıllı evler ve akıllı fabrikalar da dahil olmak üzere ‘gelecekteki’ birçok işi için hayati önem taşıyacak.