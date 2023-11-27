100 kat hızlı 6G devrini başlattılar

LG, dünyanın dört bir yanından önde gelen üniversitelerle iş birliği yaparak 6G temel teknolojilerini güvence altına almaya devam ediyor. LG ayrıca, Almanya Fraunhofer Enstitüsü, Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü (KRISS) ve Keysight Technologies dahil olmak üzere çeşitli enstitülerle 6G çekirdek teknolojisinin geliştirilmesi için Ar-Ge ortaklıkları kurdu. LG, Amerikan Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği (ATIS) tarafından yönetilen bir kablosuz teknoloji grubu olan Next G Alliance’ın başkanlığına seçilen tek Koreli şirket olma unvanına da sahip. LG, 2021’den bu yana bu görevi yürütüyor ve 6G iletişim teknolojisinin kullanım durumlarını keşfetmeyi ve teknik gereksinimleri belirlemeyi amaçlayan çeşitli projeleri yönetiyor.