10 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet, yarım güncel fiyatları

Vatandaşların sıkıntılı dönemlerde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıya birlikte altın fiyatları bir hayli hareketli günlerden geçti. Yüksek enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte hem altın fiyatları hem dolar kuru ve petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Ramazan ayından sonra düğün sezonunun da açılacak olmasıyla birlikte 2022 gram altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki serbest piyasada altının alış ve satış fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatları ne kadar? 10 Nisan 20222 anlık gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları son duru: