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Ekonomi
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10 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet, yarım güncel fiyatları

2022-04-10 11:43:16
10 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet, yarım güncel fiyatları

Vatandaşların sıkıntılı dönemlerde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları her gün merakla araştırılıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıya birlikte altın fiyatları bir hayli hareketli günlerden geçti. Yüksek enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte hem altın fiyatları hem dolar kuru ve petrol fiyatları yakından takip ediliyor. Ramazan ayından sonra düğün sezonunun da açılacak olmasıyla birlikte 2022 gram altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki serbest piyasada altının alış ve satış fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatları ne kadar? 10 Nisan 20222 anlık gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları son duru:

#1
Foto - Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası ABD ve AB ülkelerinden Rusya’ya ardı ardına yapılan yaptırımlar sonrası piyasalar bir hayli hareketlendi. Rusya’nın sivil katliamı yaptığı iddialarına ilişkin görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, Rusya’ya karşı yeni yaptırımların geleceği sinyali altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda bir dalgalanmaya neden oldu. Fed’in açıklayacağı faiz artırımı da yine anlık altın fiyatlarını etkileyecek gibi. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın ata altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırması sonrası ABD ve AB ülkelerinden Rusya’ya ardı ardına yapılan yaptırımlar sonrası piyasalar bir hayli hareketlendi. Rusya’nın sivil katliamı yaptığı iddialarına ilişkin görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, Rusya’ya karşı yeni yaptırımların geleceği sinyali altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda bir dalgalanmaya neden oldu. Fed’in açıklayacağı faiz artırımı da yine anlık altın fiyatlarını etkileyecek gibi. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın ata altın fiyatı ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,93 TL, 1.948,15 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.946,93 TL, 1.948,15 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 921,19 TL, 923,95 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 921,19 TL, 923,95 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,02 TL, 923,44 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 923,02 TL, 923,44 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,83 TL, 1.509,83 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.476,83 TL, 1.509,83 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.944,43 TL, 3.019,66 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.944,43 TL, 3.019,66 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.907,33 TL, 6.020,84 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.086,36 TL, 6.236,76 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.086,36 TL, 6.236,76 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,87 TL, 605,57 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 505,87 TL, 605,57 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,28 TL, 862,25 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 836,28 TL, 862,25 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.877,00 TL, 15.064,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.877,00 TL, 15.064,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73 TL, 11,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73 TL, 11,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,75 TL, 24,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,75 TL, 24,80 TL,

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