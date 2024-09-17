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Gıda
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1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

2024-09-17 15:54:27
1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Diyabetli bireylerin vücutları ya yeterince insülin üretmez ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaz, bu da kanda glikoz birikmesine yol açar. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek, diyabetin kontrol edilmesine yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Vücut tarafından yavaş emilen yiyecek ve içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmadığı için diyabet hastaları için en uygun olanlardır. Aynı şekilde, diyabet riski taşımayan kişiler de bu tür besinleri tercih ederek kan şekeri kontrolünü destekleyebilirler.

#1
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Glisemik indeks (Gİ), belirli yiyeceklerin kan şekeri seviyelerini nasıl etkilediğini ölçer. Kan şekerini dengelemek isteyen bireyler, düşük ya da orta Gİ değerine sahip besinleri tercih etmelidir. Bu, kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olmadan daha istikrarlı bir kontrol sağlar. Bu besinler sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak isteyenler için en iyi yiyeceklerin başında geliyor.

#2
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

FASULYE Fasulyeler lifler açısından zengindir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Siyah fasulye de dahil olmak üzere tüm fasulyeler karbonhidrat içerir, ancak aynı zamanda önemli miktarda diyet lifi, protein ve nispeten düşük bir glisemik indeks oranıyla ile kan şekerini dengelemek için idealdir.

#3
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

ISPANAK Ispanak çok iyi bir diyet lifi, vitamin, folat, klorofil, manganez, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfor, protein ve karoten kaynağı olan dört mevsim tüketilebilen bir sebzedir.

#4
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Ispanağın glisemik indeksi neredeyse sıfırdır ve bu nedenle şeker hastalığına karşın kan şekerini stabilize etmede çok faydalıdır.

#5
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

TATLI PATATES Patates ailesinin en sağlıklı olanı haşlanmış tatlı patateslerin glisemik indeksi 44'tür.

#6
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Bu nedenle şeker hastaları için de süper bir besin olarak kabul edilirler.

#7
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

American Journal of Clinical Nutrition'a göre orta düzeyde tatlı patates yemek, şeker hastalığınız olsa bile kan şekeri seviyenizi sağlıklı aralıkta tutmanıza yardımcı olacaktır.

#8
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

ORMAN MEYVELERİ Meyveler, metabolize edilmesi gerekmeyen fruktoz adı verilen doğal bir şeker içerir; dolayısıyla meyve vücutta iyi tolere edilir.

#9
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Günde iki porsiyon tüketmeniz önerilir, ancak mümkün olduğunca daha düşük şeker oranına sahip orman meyvelerini tercih etmeye özen gösterin.

#10
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

DOMATES Taze domates ölçülü tüketildiğinde kan şekeri seviyenizi düzenlemek için ideal bir besindir. Örneğin, 1 kase çeri domates 5.8 gr karbonhidrat ve 1.8 gr lif içerir, bu 4 gr net karbonhidrata eşdeğerdir.

#11
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

1 orta boy bütün domates ise 4.8 gr karbonhidrat ve 1.5 gr lif veya eşdeğeri içerir. 3.3 g net karbonhidrat. Tahmini glisemik indeksi 2 ila 4'tür.

#12
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

YULAF EZMESİ Araştırmalar, tam tahıllar ve yüksek lifli yiyecekler yemenin diyabet riskini yaklaşık 5 ila B oranında azaltmaya yardımcı olduğunu doğrulamıştır.

#13
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Yulaf ezmesi yüksek lif ve tam tahıllardan oluşur.

#14
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Ek olarak, glikoz emilim hızını yavaşlatan ve böylece kan şekeri seviyelerinin doğru seviyelerde tutulmasını sağlayan çözünür lifler içerir.

#15
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

FINDIK Yapılan araştırmalara göre, her gün kuruyemiş yemek, tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olmaktadır.

#16
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Kraker gibi çoğu insan tarafından tüketilen atıştırmalıklara kıyasla karbonhidrat oranı da çok daha düşüktür.

#17
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

MANTAR Tükettiğiniz mantarın türüne bağlı olarak, her zaman glisemik indeks düşük olarak kabul edilse de değişiklik gösterebilir.

#18
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Tartışmasız besinsel faydaları ile bir yemeğe yepyeni bir lezzet katma avantajına da sahiptir. Kültür mantarı, etli dokuları ve besin değerleri nedeniyle sıkça tercih edilmektedir. 100 gramında 22 kalori vardır.

#19
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

KARNABAHAR Karnabahar gibi turpgil sebzeler glisemik açısından oldukça faydalıdır.

#20
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Bu sebzeler, kalp hastalıkları ve kanser önleyici özellikleri ile bilindiği gibi sağlık için de sık sık önerilmektedir.

#21
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Düzenli olarak tüketildiğinde, bu sebze oldukça çok sağlıklıdır ve vücutta iyi emilir.

#22
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Her gün aynı yiyeceği yemekten kaçınmak için diğer turpgil sebzelerle değiştirerek tüketilebilir.

#23
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

HİNDİSTAN CEVİZİ Hindistan cevizi doymuş yağlar arasında üst sıralarda yer alır, ancak dikkatli kullanılırsa kan şekeri seviyeleriniz için bir tehdit oluşturmaz.

#24
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Hindistan cevizi, farklı yemek türlerini tatlandırmak için kullanılır.Hindistan cevizi sütü, hindistan cevizi unu, eti ve ayrıca hindistan cevizi suyu gibi farklı kısımları kullanılabilir.

#25
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Bununla birlikte, glisemik indeksi ve beslenme yararlarını belirlemek için hangi kısmı kullandığınızı bilmek önemlidir.

#26
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

ELMA Günde bir elma doktoru uzak tutar derler. Bunun nedeni, elmanın size lif, vitamin ve mineraller sağlaması ve çok çeşitli besleyici faydalar sağlamasının yanı sıra düşük glisemik indeksi 39 olmasıdır.

#27
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Çok az hazırlık gerektirir, özel bir saklama koşulu gerektirmez ve ayrıca taşınması kolaydır.

#28
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

BEZELYE Bezelyenin her 100 gramlık porsiyonda sadece 81 kalori bulunmaktadır.

#29
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Ayrıca yüksek miktarda lif ve yeterli miktarda potasyum içerirler.

#30
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Ek olarak, c vitamini ve protein kaynağı olmasının yanında glisemik indeksi 39'dur.

#31
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

SÜT Süt, yüksek proteinin yanı sıra kalsiyum ve D vitamini sağlamasıyla bilinir.

#32
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Diyabetik olduğunuzda bir bardak süt, glisemik indeksi 31 olarak düşük GI gıdaların arasında bulunduğu için önerilmektedir.

#33
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

MERCİMEK Mercimek lif, mineral ve vitaminler açısından oldukça zengindir.

#34
Foto - 1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Yavaş yavaş popülerleşen bu yiyecek konu kan şekeri olduğunda genelde gözardı edilmektedir. Glisemik indeks sıralaması 30'dur.

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