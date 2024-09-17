1 avuç tüketenler şeker hastası olmuyor! Meğer öyle bir şifası varmış ki…

Diyabetli bireylerin vücutları ya yeterince insülin üretmez ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaz, bu da kanda glikoz birikmesine yol açar. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek, diyabetin kontrol edilmesine yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Vücut tarafından yavaş emilen yiyecek ve içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmadığı için diyabet hastaları için en uygun olanlardır. Aynı şekilde, diyabet riski taşımayan kişiler de bu tür besinleri tercih ederek kan şekeri kontrolünü destekleyebilirler.