Otoyol geçiş maliyeti azalıyor İzmir'den ihracat ürünü taşıyan bir TIR'ın Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşması 746 kilometreyle 7 saat 20 dakika sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla bu süre 150 kilometre kısalıyor. Bu da firmalara ve lojistikçilere 2 saatlik zaman kazandırıyor ve yakıtta tasarruf sağlıyor. Güzergah kısaldığı için bu TIR'ın köprü ve otoyol maliyeti de yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Çanakkale Köprüsü Lojistikte Yıldız Olacak Lojistik ve ticari hareketliliği Yeni Şafak’a değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüyle birlikte maliyetlerin minimuma düşeceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün bulunduğu nokta bir lojistik koridor üzerinde yer alıyor. Lojistikte zaman maliyeti çok önemli bir kavram. Bu köprüyle bu maliyetler minimuma düşecek. Bunun yanı sıra bu bölgede üretilen gerek sanayi gerekse tarım ürünleri olsun dış pazarlara çok kolay ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bulunduğu koridor Avrupa aksında önemli bir yere gelecek. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılım için çok önemli ve tercih edilen bir koridor olacak burası. Üretime, sanayiye ve turizme katkısı düşünüldüğünde bu milyarlarca lirayı bulacak” dedi.