2022-02-22 14:37:53 Çanakkale Köprüsü Lojistikte Yıldız Olacak
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta açılacak “1915 Çanakkale Köprüsü” ticaretin rotasını değiştirecek. Avrupa’ya bir yılda gidip-gelen 1,5 milyon TIR’ın 4’te 1’i yani 375 bininin bu köprüyü kullanması bekleniyor. 41 milyar dolarlık ihracat yapan Ege ve Güney Marmara’nın lojistiği de hızlanacak. Anadolu’dan Avrupa’ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul’daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara’nın yükünü 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hafifletecek. Açılmasıyla Ege ve Güney Marmara bölgelerindeki 41 milyar dolarlık ticarete köprü vazifesi görecek başyapıttan Avrupa yönlü hareket eden 1,5 milyon TIR’ın her 4’ünden 1’inin geçiş yapması bekleniyor.