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Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
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19 Kasım 2020

Teknoloji mi bizi kullanıyor biz mi teknolojiyi

Sorunun cevabı, kişiden kişiye değişir elbet! Teknoloji iki şekilde kullanılmaktadır.

Birincisi “iş ve üretim için”, diğeri “insanın tüketilmesi için” kullanılan teknoloji.

Teknolojiye esaretlerin başında cep telefonları gelmektedir. Telefonlar mı bizi kullanıyor, biz mi telefonları kullanıyoruz sınırları belli değil.

Bütün dünyanın ekonomik sıkıntı yaşadığı bir zamanda en çok cep telefonu ithal eden ülkelerden birisi bizmişiz.

Peki, bu telefonları satın alan kesim kimler? Orta ve dar gelirli aileler ve çocukları.

Bu kapitalizme niye hep garibanlar tosluyor yıllardır anlamadım gitti. Neyse geçelim.

Hangi şehirde yaşıyorsanız, sokağa çıktığınızda gördüklerinizin bütün ülke çapında aynı olduğudur. Ağızlarda maske, ellerde cep telefonlu! Uzmanlar bu gidişin sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Covid-19’un aşısının bulunacağını ve biteceğini ama bu hastalığın şifasının zor olduğunu belirtiyorlar.

……………….

Neredeyse hemen her yaştan pek çok insanımız; tanımadıkları, bilmedikleri, görmedikleri, göremeyecekleri, tanımayacakları, bilmeyecekleri kimselerin sosyal medya hesaplarından yalan veya gerçek yayınladıkları yazı, resim, bilgilerle, kendilerini karşılaştırıyor ve mizacına uygun gelenlere özeniyor veya onlar gibi yaşamak istiyor.

Bu hale; “kişilerin sürü psikolojisiyle yönetileceğinin ve yönetildiğinin göstergesi” diyorlar. Yani iyi bir avdırlar ve avlanmışlardır da zaten.

Yine böyle aldanışlara kurban gidenler, mümkün mertebe kendi inanç esaslarıyla ortak olmayan ve genellikle kendilerine ters gelen görüşlerin ablukası altına girerler.

Sosyal medya uzmanları, teknolojideki yenilikleri beyinlerinde keşfederek bulmuş değillerdir. Güdülebilen insanların verdiği açıklarla icat etmişlerdir.

Hani derler ya “Akıllının aklı, zeki olduğu için değil, akılsızların akılsızlıklarıyla güçlenir”.

İçine yolculuk edip, kendisiyle yüzleşmekten kaçan insanlar bu işler için iyi kurbandırlar.

………………..

Teknolojiyi insana hizmette kullanmak elbette muhteşemdir. Buna kimsenin itirazı olamaz. Lakin bu imkânın, “faydadan” ziyade “zarara” yol açacak şekilde kullanılması, insanı yüceltmek yerine küçültmektedir.

Teknolojiyi kullanarak işimize ve insanlığa bir faydamız oluyorsa, teknolojinin efendisiyiz demektir. Aksine teknolojinin esareti altındaysak kölesiyiz demektir.

Bütün dünyada cep telefonu teknolojisini hızla takip edip, hemen edinen ülkelere bakıldığında görülecektir ki, teknolojinin efendileri tarafından sömürülen toplumlardır.

Teknolojinin ötesi, arkasındaki ele göre aydınlık ya da karanlık olur. “Benden sonrası tufan” diyen bir anlayışın teknoloji kullanımı irili ufaklı felaketlere sebep olmaktadır.

Sosyal medya ve internet medyası böyle hadiselerle doludur ve ilgili ilgisiz hemen herkes sel gibi akan bu haberlere bakmaktadır.

Bakmakla kalınsa iyi, her iyi ve kötü haber, kişinin bilinçaltına yerleşir, iyi haber iyiliklere, kötü haber kötülüklere davetiye çıkarır.

…………………..

Ezcümle:

Yüzyılımızda inancını yitiren veya zayıflatan insan, tutkularının peşine düşerek, ruhunu teknolojiye esir etmiştir

Özellikle sosyal medya, insan ruhunu ve beynini itlaf etmektedir. 

 

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