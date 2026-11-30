Sayı : 2024/2046 Esas

Konu : İlan müzekkeresi

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

TMK 594. Maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa ilan yapılması suretiyle miras bırakan MARKO ve MARGİRİT PİRLANYE kızı, 13/10/1928 doğumlu, 40909547244 T.C. Kimlik numaralı JULİA MERCAN isimli kişinin mirasçısının bulunup bulunmadığı, mirasçılarına ilişkin bilgi sahibi olanların mahkememize bildirimde bulunması için ulusal düzeyde yayın yapan gezetede ilan yapılmasına, bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur. 22.10.2026

İLGİLİ KİŞİ : JULİA MERCAN - 40909547244 İSTANBUL ili, ŞİŞLİ ilçesi, ERGENEKON mah/köy, 5 Cilt, 1993 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı,

MARKO ve MARGİRİT PİRLANYE oğlu/kızı, 13/10/1928 doğumlu,

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Basın No: ILN02582038