ESAS NO : 2026/93 Esas

11.11.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzin 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2026/93 Esas

Dava konusu taşınmaz: Hatay ili Erzin İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi 935 ada 20 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar AÇELYA ESER, AYGÜN ESER, AYŞE FATMA BÖLÜKBAŞI, AYŞE GİZEM YILDIRIM, BASRİ YILDIRIM, ÜMİT ERTEN, ÜMİTCAN ERTEN, ÜMMET KIPÇAK, YAREN YILDIRIM, ZEHRA AKSAY, ZEYNEP KARAKUŞ, ZÜBEYDE ERTEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; arasında tescil talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma Tarihi:21/12/2026 günü saat 09:05

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Basın No: ILN02605816