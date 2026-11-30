T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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T.C. BOZÜYÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO : 2026/222 Esas
KARAR NO : 2026/461
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2026 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Rifat ve Habibe oğlu, 11/01/1987 doğumlu, AYHAN AYDIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.11.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02607424