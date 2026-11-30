ESAS NO : 2025/399

KARAR NO : 2026/735

KARAR TARİHİ :19/10/2026

İ L A N

Sanık Mustafa Alkurt'un katılana yönelik dolandırıcılık suçundan TCK'nun 157/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek taktiren 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini bankada bulunan hesabının kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri ve araçları başkasına vermek fiiliyle sınırlı olarak suçu işlememesi nedeniyle hakkında TCK'nın 158/4 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek10 ay hapis ve 4 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak, TCK’nun 52/2 maddesi gereği gün olarak belirlenen adli para cezasının bir gün karşılığının 100 TL olarak takdir edilip, sanığın400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Gerekçeli kararın tebliği için sanık MUSTAFA ALKURT'un (Abdülkadir ve Zöhre oğlu, 10/01/1970 NİZİP doğumlu) adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.27/11/2026

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Basın No: ILN02607250