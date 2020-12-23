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Dünya İle Ahiret Arasında Savrulmak

Şahsım dünya ile ahiret arasında savrulanlardan. Belki benim gibi savrulanlar vardır. Sözüm onlara zaten. Savrulmadıklarını iddia edenlerden de korunmak isterim.

Mesela dini bir meta olarak kullanan televizyonlarda yapılan din merkezli anlatımları ve tartışmalarını bir saniye bile izleyemiyorum. Hiçbirisi inandırıcı gelmiyor.

Çünkü söyledikleriyle yaşadıklarının aynı olmadığını, başkalarına talkın verip, kendilerinin salkımı yuttuklarını, ekran sarhoşluğu içerisinde fark edemiyorlar.

Önceki gün bu düşünceler zihnimde savrulurken, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı ve eski Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez hoca ile sohbet ettik.

Kendisine:

- “Hocam, önüne gelenin İslâm âlimi kesildiği, besmelenin manasını dahi bilmeyen ama kendilerinin dışında herkesi Cehenneme postalayan -sanki Cennet, Cehennem babalarının malı ve hesap günü insanları bunlar hesaba çekecekmiş gibi- Müslümanlığı kendilerine esir etmiş çevrelerden ve özellikle medyadaki tartışmalardan çok yoruldum. Bir dağ başına gidip, dünyadan kopmak istiyorum” dedim.

Mehmet hocam; “Sizi anlıyorum kardeşim ama doğru değil. Aksine ne kadar yorulsanız da inandığınız yolda yürümelisiniz” diyerek çok acı bir örnek verdi. Dedi ki:

“Malum bize karşı çeşitli grup ve cemaatlerden hakaretler yapılmakta, iftiralar atılmakta, hiçbirisi de karşıma çıkıp yüzüme karşı söyleyemeyeceklerini, sosyal medyadan istedikleri gibi söylemekteler.

İşin garibi bunu ne zaman yapıyorlar biliyor musunuz? Gelen mesajların saatine bakıyorum, hepsi de “Teheccüd” saatinde.

Yani “Teheccüd namazına kalkacak kadar şuurlu ama namazın ardından veya öncesinde; hiç konuşmadığı, dinlemediği, bilmediği, yüz yüze gelse belki özür dileyeceği bir insana, olmadık hakaretleri yapabiliyorlar”.

Şimdi aklını şeytana kiralamış olanlar hemen şu soruyu sorabilirler: “O kimselerin “Teheccüd” namazına kalktıklarını nereden biliyor hoca?”

Cevap vereyim: Hoca kimler olduğunu biliyor! Edebinden açıklamıyor, ben de kendisine saygım gereği yazmıyorum.

Bunu duyunca yerimden hopladım. Vay bee! Bir insan, gece yarısı uykusunu bölecek, güya Allah rızası için namaza kalkacak ve sonra da bir başka Müslümanı, -toplumumuzun çok büyük ekseriyetinin inandığı ve güvendiği birisini- “………” itham edecek.

Mehmet Görmez hocamın yerinde olsam, böylelerine asla hakkımı helal etmem ama sanırım hoca yüksek imanının gereği helal eder. Yine de etmemeli.

Mehmet hoca böylelerine hakkını helal etmediğinde acaba bu kimseler, Allah ile pazarlık yaparak;

- “Ben hakaret etmekte haklıydım Allah’ım, beni bu yüzden yargılayamazsınız, eğer yargılayacaksanız, bize bu talimatı veren bağlı olduğumuz kişiyi yargılayın” mı diyecekler.

Ezcümle:

Rabbim böyle aklıselim sahibi âlimlerimize sabırlar ihsan eylesin. Hakikaten zor bir dönemde hizmet ediyorlar.

Oldum olası, kendilerinin kurtuluşa erdiğini sanan kimselerden korkarım. Nasıl bir garantileri varsa, kendilerini Cennette, başkalarını Cehenneme yolluyorlar.

Rabbim şerlerinden korusun! 

 

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Yorumlar

Niye savruluyorsunuz?

Ben de şahsen diyanet tv' yi bile dinlemem, bir yığın sapkını konuk ediyorlar. Ama mehmet görmez gibilerin de yeri yoktur benim dünyamda tabii.
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Yorgun kişi

"..önüne gelenin İslâm âlimi kesildiği, kendilerinin dışında herkesi Cehenneme postalayan -sanki Cennet, Cehennem babalarının malı ve hesap günü insanları bunlar hesaba çekecekmiş gibi-.. tartışmalardan çok yoruldum. Bir dağ başına gidip, dünyadan kopmak istiyorum” /bu anlatıdan şunu çıkarıyorum: mustafa öztürk istediği gibi konuşsun, ibb türkçe Kuran okutulan şebi aruz yapsın, ama zinhar onlara cehennemde mekan gösterilmesin!
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