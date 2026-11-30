İLAN



ESAS NO : 2025/41 Esas

DAVALI : ZİYADDİN ATİŞ Elmalı Mah. No:44 Edremit/Van Van Merkez/ VAN

Davacı Gurbet ATİŞ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ziyaddin ATİŞ(T.C.N.138...80 ) ulaşılamadığı anlaşılmakla dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Gurbet Atiş(T.C.N.427...46 ) vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesini, davacı lehine 10.000,00TL tedbir nafakası ve yoksulluk verilmesini, müşterek çocu için aylık 10.000,00TL tedbir ve iştirak nafakası verilmesini, davacı lehine 300.000,00TL maddi ve 300.000,00TL manevi tazminat dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

HMK'nun 139.maddesi uyarınca, belirlenen gün ve saatte, ön inceleme duruşması için mahkememizde hazır bulunmanız; HMK 150 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde, gelen tarafça davanın takip edilmemesi halinde veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız ve varsa sulha ilişkin proje ve belgeleri hazırlayıp sunmanız, duruşmaya geçerli bir mazeret olmaksızın gelmediğiniz ve yalnızca karşı tarafın gelip de yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yine duruşmaya gelen tarafça yokluğunuzda iddia ve savunmasını muvafakatiniz olmaksızın genişletip değiştirilebileceği, bu nedenle ön inceleme duruşma gününün 08/02/2027 günü saat 09:30'a bırakıldığı, tebligat yerine geçmek üzere davalı Ziyaddin ATİŞ'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02607647