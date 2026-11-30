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TÜRKİYE CUMHURİYETİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Madde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu bilgisi verilen 1 Adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacaktır. No İlçe Mahalle Ada Parsel Alan

(m²) Muhammen

Bedel

(TL) İmar Durumu Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saat 1 Merkezefendi Çakmak 102 2 1.349,00 40.470.000,00 Konut Alanı 1.214.100,00 17.12.2026 10:10

Madde 2. İhale, T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Madde 3. İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 4. İstekliler, teklif mektuplarını her bir taşınmaz için belirlenen ihale gün ve saatine kadar, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya en geç belirtilen tarih ve saatte ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak gönderebilecektir.

Gerçek Kişi; Yerleşim yeri belgesi. (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge). T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek). Vekâleten iştirak ediliyor ise, noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdan sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu. Tüzel Kişi; Tebligat için adres beyanı. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname sureti. (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek) İhale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi sureti. (Aslı komisyon tarafından görülecek). Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. İmzalı Taşınmaz Satış Şartnamesi. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu Ortak Girişim; İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortak girişim beyannamesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce müştereken karşılanacak olup ortakların vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır. Teklif mektubu, ortak girişim adına verilecek ve ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.) Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgeleri, yine aşağıda belirtilen nitelikte teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortak girişim beyannamesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler. (Geçici teminat, Ortak Girişim'i oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerce müştereken karşılanacak olup ortakların vereceği teminatların toplamı esas alınacaktır. Teklif mektubu, ortak girişim adına verilecek ve ortak girişimin tüm ortakları tarafından imzalanacaktır.)

Madde 6. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 7. İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 10. İhalenin kesinleşmesini müteakip ihale üzerinde kalan yüklenici, İdare'nin Şartname'nin 16 ncı maddesine göre yapacağı yazılı tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedeli, ihale karar pulu ve damga vergisini İdare veznesine/hesabına yatırmak zorundadır.

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Basın No: ILN02606348