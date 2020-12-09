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Ağır Sanayi Mirasına Sahip Çıkılıyor

Türkiye’de “Ağır Sanayi” kavramını kalkınma ve siyaset diline ilk yerleştiren merhum Erbakan’dır.

1974 yılında başlattığı “Ağır Sanayi Hamlesini” üç ayrı koalisyon döneminde iç ve dış mihrakların bütün engellerine rağmen sürdürmeye gayret etmiştir.

1976 ve 77 yılında attığı pek çok fabrika temelinin töreninde ya MSP gençlik kolları olarak veya foto muhabiri olarak bulundum.

Bu yıllarda MSP kadroları temel atardı, ardından da CHP’li vekil veya senatörler bu fabrikalardan biraz demir parçası alıp, TBMM’ye getirerek basın toplantısı düzenleyip; “İşte Erbakan’ın attığı temeller” diye kara propaganda yaparlardı.

Hatırladığım kadarıyla Erbakan hocanın 200 fabrika sözü vardı. 200 fabrikanın da temelini attı ve bunlardan bir kısmına şahitlik ettim.

Söz konusu temeli atılan fabrikalardan 70 adedi üretime geçmişti. Geriye kalan 130 fabrikanın üretime geçmesi için faaliyetler sürerken, her vakit olduğu gibi önce CHP’li çevrelerin sonra da 12 Eylül’ün engeline takıldı.

Erbakan hocanın “Ağır Sanayi” hamlesinin akıbetini, iş başına geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanımız Erdoğan günümüz şartlarına göre takip etmektedir.

Şimdi geçmişe giderek o günlerden bir örnek sunalım.

Dönemin şahitlerinden birisi avukat Cengiz Ocakçı’dır.

Dün kendisiyle Erzincan’da temeli atılan Taksan Takım Tezgâhları fabrikasının temelinin sökülme hadisesini konuştuk. Şöyle anlattı:

“Erzincan’a temel atılmaya gidildi ve büyük bir coşkuyla fabrikanın temeli atıldı. Birkaç gün sonra CHP Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal, temelin bir köşesinden demirleri söküp, TBMM’de getirerek; ‘İşte Erbakan’ın temeli’ diye basın toplantısı düzenledi.

O gün, (11 Temmuz 1976 günü) Niyazi Ünsal söz aldı ve temellerin asılsız olduğunu, milletin aldatıldığını, ıssız tarlalara atılan temellerden birini getirdiğini söyledi.

Söz sırası Erbakan hocamıza gelmişti. İlgili şahsın iddialarına finansman başta olmak üzere her türlü resmi belgeyle tek tek cevap verdikten sonra şahsa dönerek şunları söyledi:

- ‘Sayın Ünsal’ın bu temel parçasını arabası ile buraya getirmiş olması fabrika yapımını aksatmayacaktır. Lakin sökülüp buraya taşınan bu temellere CHP’nin büyük ihtiyacı vardır. Çünkü CHP’nin temeli yoktur’.

Daha sonra N.Ü hakkında devlete ait temel hırsızlığından dava açıldı ve ilk seçimde bu şahıs seçimi kaybetti ama daha vahim duruma da düştü.

Hatırlarsın, “Dürüst namlı Ecevit” Demirel’den 11 milletvekili satın almış, her birine bakanlık vererek azınlık hükümeti kurmuştu.

İşte bu hükümet kurulunca Ecevit, Erzincan’daki fabrikanın faaliyete geçmesine az bir zaman kala fabrikayı Kayseri’ye taşımak istemiş ve tırları fabrikaya göndermişti.

Aynı gün Niyazi Ünsal fabrikanın çatısına çıkarak; “Benim cesedimi çiğnemeden bu fabrikayı bir yere taşıyamazsınız” diye bağırmaktaydı.

Bu ülkede değişmeyen tek şey CHP zihniyetidir azizim! Rabbim şerlerinden korusun! 

 

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Yorumlar

Mahmut uçar

Yüce Allah sizden razı olsun. Milli dirilişin önündeki takozlarda şunlardır: rüşvet-hırsızlik- israf -torpil vd. Dünkü yazınıza binaen. Değerli ağabeyim dizimize vurmadan önce insan yetiştirelim,gençlerimiz heba oldu.Hz.peygamber efendimizDarul erkamda islami çalışmalar yaparken Hz.Erkam 16 yaşlarında imiş. Heyhat camilerde gençler yok müsebbibi kimler?Selam ve dua ile.
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vaayy be

Aaamiinnn..Amiinn..Aamiinn..
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