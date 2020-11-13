ABD Başkanları içerisinde sicili temiz birisi var mı?

Amerika’da yaşayan halklar, Amerika’yı yönetenlerin kandırmacası; “Her şeyin mümkün olduğu bir Amerika” hayaline hiç inanmıyorlardı, çaresizlikten inanıyor gözükmekteler.

Bir tek bizdeki siyasi muhteris artığı çeşitli kimseler, milletten alamadıkları gücü hâlâ Amerika’dan alacağını zannetmekteler.

Her şeyin mümkün olduğuna inandırılan Amerika, bütün bir dünya üzerinde oynadığı kumar masasından kaybederek kalkacaktır.

İnsanlıktan mahrum oldukları gibi dünya insanlığını da insanlıktan mahrum etmenin bedelini ödeyecekleri günler uzak değildir.

Amerikan yöneticilerinin her biri, dünyanın her tarafındaki doğmuş ve doğacak olan milyonlarca mazlum insanın haklarını gasp edip, kanına girmiş kimselerdir.

Aklını kendisi için kullanan her iyi insan; gözünün önüne bir dünya haritası getirip, elini herhangi bir noktaya koysun, orada mutlaka bir Amerikan zulmü görecektir.

•

Mesela içimize ve sınırlarımıza bakalım. Bütçemizin büyük kısmını harcadığımız terör örgütlerine silah ve para yardımını kim yapmaktadır?

Dış politikada sürekli önümüze takoz olan, ülkemizdeki istikrara, huzura, güvene karşı düşman üretenlerin başında kim gelmektedir?

Gelelim ABD Başkanlarının kirliliklerine?

Şimdi seçilen zat, seçimden önce Türkiye düşmanlığını ilan etmişti. Bundan önceki de PKK ve bağlantılı örgütlere binlerce TIR silah ve milyarca dolar para yağdırmıştı.

Amerika başkanlarının tarihi araştıran ve okuyanlar bilirler ki, içlerinde ilaç için temiz bir sicile sahip tek başkan yoktur.

Eğer bu hususta bir kitap ve kaynak isteyen olursa söyleyelim.

Ketebe Yayınlarından çıkan ve Michale Kerrigan’ın yazdığı, “Amerikan Başkanlarının Karanlık Tarihi” üst başlıklı, “Beyaz Saray’da İktidar Oyunları, Yozlaşma ve Skandallar” alt isimli kitabı tavsiye edelim.

•

Silah, para, uyuşturucu ve sinema sektörü, ABD’nin dünya üzerine saldığı ve sarmaladığı en büyük ihanetlerin başında gelir. Ve yara almayan toplum yoktur.

Amerika’yı yönetenlerin açmazları, kendi halkları da başta olmak üzere diğer dünya milletlerine karşı kendilerini her zaman haklı, başkalarını haksız olarak görmeleridir.

Bu durum ruhi bir hastalık halidir. Mevcutların bedenleri sağlıklı gibi dursa da ruh hallerinin sağlıklı olmadığı “kin, öfke, garaz, ihanet” içeren hal-hareket ve sözlerinden anlaşılmaktadır.

Aklını zerre kadar çalıştıran herkese soralım. “Amerika’nın başına musallat olmadığı bir tek ülke ve toplum var mıdır”?

Hele mazlum milletlerin hali içler acısı değil mi? Bugün bizim gibi kaç tane bağımsız olup da Amerika’ya “Hadi oradan” diyebilen devlet adamı ve millet vardır?

•

Ezcümle:

Başkalarına hayal gibi gelebilir ama Amerika’nın başında felaket bulutları geziyor. Milletlere yaptıklarının bedellerini kendi kendilerine ödeyecekler.

Amerikan yönetimlerinin hem kendi halklarının hem dünya halklarının maddi-manevi sömürüsünün sonuna gelinmiştir. Üzerlerinde hakları olmayan tek devlet ve tek millet yoktur.