Zonguldak'ta yangın! 1 ölü
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen kişi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen kişi hayatını kaybetti.
Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet K'nin (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mehmet K'nin cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.