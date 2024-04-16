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Gündem Yunan savaş gemisinden İstanbul'da skandal! Sonunda bunu da yaptılar
Gündem

Yunan savaş gemisinden İstanbul'da skandal! Sonunda bunu da yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-04-16 08:36:00 -
Yunan savaş gemisinden İstanbul'da skandal! Sonunda bunu da yaptılar

Yunan fırkateyni “Themistoklis” İstanbul'da büyük bir provokasyona imza atarak tepki çekti.

Yunan fırkateyni “Themistoklis” (F 465) İstanbul’da Sarayburnu’nda limanı iskelesine bağlandı.

Yunan fırkateyni “Themistoklis” (F 465) NATO Daimi Deniz Görev Grubu SNMGII kapsamında İstanbul Sarayburnu’nda limanı iskelesine bağlandı. “Themistoklis” Fırkateyninin kaptanı Geminin her yerine büyük boyutlu Yunan bayrağı toka etmiş ve çektiği fotoğraflar Yunan basınına serviş edilmiş. Servis edilen fotoğrafın arka planına bakıldığında ise Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii görülüyor.

Neticede, zaman zaman NATO dayanışması kapsamında ortaya çıkan fotoğraf kareleri bile Yunan basınının ucuz Yunan propagandasına dönüşmüş. Keza Türk fırkateynlerinin Yunan limanlarında ve Korint kanalından geçişi sırasında Yine Yunan basını aynı telden çalarak ucuz propaganda yapmaktan geri kalmadığı biliniyor.

Basında çıkan haberler okuyucuya şu şekilde servis edilmiş.

“Yunan firkateyninin varlığı, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrininin “babası” olarak anılan Cem Gürdeniz’i rahatsız etti. Platform X’te yaptığı paylaşımda firkateynin fotoğrafını yayınlayarak, kaptanın Yunan bayrağı çekmesi nedeniyle “propaganda” fırsatını değerlendirdiğini paylaştı.
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