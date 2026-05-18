Yüce Auto-Škoda ve ABB mobil DC hızlı şarj teknolojisini devreye aldı!

Türkiye’de elektrikli araç perakende sektörünün öncü firmalarından Yüce Auto-Škoda, yolda kalan elektrikli araç sahiplerine hizmet sunmak amacıyla İsviçre merkezli otomasyon ve elektrifikasyon teknolojileri lideri ABB ile iş birliğine gitti. Şarj istasyonlarındaki hizmeti kullanıcıların bulunduğu noktaya taşımayı hedefleyen proje, zaman tasarrufu sağlamayı ve elektrikli araçlarda menzil kaygısını satın alma kararını etkileyen bir faktör olmaktan çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda ABB ortaklığında mobil DC hızlı şarj çözümleri geliştirilmeye başlandı. ABB ürünlerinin kullanıldığı projede invertörlerin kompakt boyutu ile darbelere ve titreşime dayanıklılığı öne çıkıyor.

Yüce Auto-Škoda’nın mobil şarj çözümleri kapsamında van gövdeli ticari araçlar, her marka ve model elektrikli araç için mobil hızlı şarj istasyonlarına dönüştürülüyor. Elektrikli araç kullanıcılarının en önemli beklentileri arasında yer alan menzil kaygısı ve hizmet kesintisini ortadan kaldırmayı hedefleyen projede, kullanıcılar şarjları bittiğinde ya da istasyona erişemediklerinde bulundukları konuma mobil şarj istasyonunu bir uygulama üzerinden çağırarak hizmet alabiliyor.

Sistemdeki hızlı şarj çözümlerinin ana bileşenleri şarj ünitesi, elektrikli araç bataryası, sıvı soğutma sistemi, kontrol ünitesi ve yardımcı ekipmanlardan oluşuyor. Araçların zorlu yol ve engebeli arazi koşullarında da çalışabilmesi için iç ekipmanlar darbelere dayanıklı yapısıyla kesintisiz hizmet sağlıyor. Mobil şarj araçları, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve kontrol sistemleriyle kolay entegre edilebilen kompakt bir yapı ile çalışıyor. Bu gereksinimler doğrultusunda Yüce Auto-Škoda, ABB’nin HES880 mobil invertörünü kullanıyor. ABB’nin çözümü yalnızca invertörü değil, aynı zamanda sistemin sorunsuz çalışmasını destekleyen alçak gerilim yardımcı ekipmanlarını da kapsıyor.

Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, iş birliğine ilişkin olarak, “ABB ile sabit şarj istasyonları alanında başlattığımız güçlü iş birliğimizi mobil şarj hizmetlerimizle daha da ileriye taşıyoruz. Yüce Auto-Škoda olarak elektrikli araçlarımızı Türkiye pazarına sunduğumuz andan itibaren bir üründen ziyade bir ekosistem ve kesintisiz elektrikli araç deneyimi oluşturma hedefiyle yola çıktık. Bu ekosistem içinde tüm marka ve model elektrikli araç sahiplerine hizmet verecek mobil şarj istasyonlarımız en dikkat çekici projelerden biri olarak yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonu altyapısına sahip bayi ağımız da bu sistemin bir parçası olarak öne çıkıyor. Otomotiv endüstrisinin elektrik dönüşümünde böylesine geniş çaplı bir yatırımı ABB gibi global çapta teknoloji lideri bir şirketle hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

ABB Global Raylı Sistem Retrofit İş Birim Müdürü ve Türkiye Tahrik Sistemler Divizyon Müdürü Saim Baran ise, “360 kW DC teknolojisiyle Türkiye’nin en hızlı şarj altyapısına sahip bayi ağı olan Yüce Auto-Škoda Türkiye ile başlayan iş birliğinin mobil DC hızlı şarj çözümleri ile artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. ABB teknolojileriyle geliştirilmiş kompakt ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu çözümler, yüksek sıcaklıkların yanı sıra titreşim ve zorlu saha koşullarında güvenilir performans sunacak şekilde tasarlandı. Bu özellikleri sayesinde mobil hızlı araç şarj sistemleri için ideal bir çözüm oluşturuyor. ABB’nin küresel mühendislik gücü ile iş ortaklarının uygulama uzmanlığını bir araya getiren bu iş birliği, e-Mobilite alanında yenilikçi ve güvenilir çözümlerin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır” dedi.

Yüce Auto-Škoda çözümlerinde kullanılan ABB HES880 mobil invertörler, DC/DC dönüştürücü olarak esnek bir çalışma yapısı sunarak elektrikli araç şarj süreçlerinde hem yavaş hem de hızlı şarj imkânı sağlıyor. ABB’nin gelişmiş yerleşik yazılım altyapısı sayesinde sistem, ihtiyaç halinde hızlı deşarj özelliği ile sahada kalan elektrikli araçlara kısa sürede enerji desteği verebiliyor. Enerji maliyetlerinin optimize edilmesine katkı sağlayan bu yapı, düşük tarifeli saatlerde yavaş şarj ve acil durumlarda yaklaşık 20 dakika içinde %20’den %80’e hızlı şarj imkânı sunuyor. Fonksiyonel güvenlik ilkesinin en temel kriteri hatayı yerinde izole etmeden önce muhtemel hata ihtimallerini minimize etmektir. Bakım gerektirmeyen kapalı sistem tasarımı ve HVIL (yüksek voltaj kilitleme döngüsü) güvenlik özelliği ile kullanıcı güvenliğini ön planda tutan HES880 mobil invertörler, farklı güç ihtiyaçlarına uygun çalışma modları ve akım seçenekleriyle elektrikli araç altyapısında esnek ve güvenilir bir çözüm oluşturuyor.

Bu teknolojiler, sıfır emisyonlu mobiliteyi desteklerken aynı zamanda kullanım ömrünü tamamlamış bataryaların yeniden değerlendirilmesiyle döngüsel ekonomi yaklaşımına da katkı sağlıyor.

ABB ve Yüce Auto-Škoda arasındaki bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji ortaklığı değil, e-Mobilite’nin sahada daha esnek, hızlı ve erişilebilir hale gelmesine yönelik ortak bir vizyonun yansıması olarak değerlendiriliyor. Geliştirilen sistem, sabit altyapıdan mobil çözümlere uzanarak elektrikli araç kullanıcılarına daha kesintisiz, pratik ve yüksek verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.