THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yorumcu Güntekin Onay: Galatasaray, Benfica'yı eler

Futbol yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz takımlarından Benfica ile eşleşmesini değerlendirdi.

18 Aralık 2018 Salı 03:23
Yorumcu Güntekin Onay: Galatasaray, Benfica'yı eler

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti. beIN Sports Haber'e konuşan Güntekin Onay, eşleşmeyi yorumladı.

Benfica kurasından memnun olduğunu söyleyen Onay, Galatasaray'ın turu geçeceğine inandığını belirtti ve şu sözleri kullandı;

''Galatasaray'ın kurasından memnunum''

Galatasaray'ın kurasından memnunum. Bu kadro ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 0 puan çekti. Bu sezon da sadece AEK'yı yendi. Kendi liglerinde de 4. sıradalar. Benfica çok büyük bir kulüp. Gelenekleri olan bir takım. Avrupa'da 10 kez final oynamış bir ekip. Müthiş bir stadı var. Onları kenara bırakıyorum. Son 2 senedeki kadrosu aynı.

''Galatasaray Benfica turunu geçer''

Yetenekleri oyuncuları tabii ki var. Ancak Benfica, Galatasaray'ın oynadığı Porto'dan daha iyi bir takım değil. Tam kadro bir Galatasaray, forvet transferi yapacak bir Galatasaray, Benfica turunu geçer. Ancak Portekiz'deki maçlar her zaman zordur.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 03:23
  1. Güntekin Onay
  2. Galatasaray
  3. Benfica
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe sözleri: Ersun Yanal'ın doğum gününü cenaze gününe çevirdiniz
    1. Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçe..
    2. Yorumcu Güntekin Onay: Galatasaray,..
    3. İngilizler duyurdu: Makinistlerin..
    4. Macron 'Sarı Yelekliler'i suçladı:..
    5. 'Kölelik yasası' kabul edildi,..
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. Erzurumsporlu Erhan Çelenk'ten..
    8. Bay Kemal'in derdi başka, siz hala..
    9. Erman Toroğlu: Ersun Yanal gelecek..
    10. GÜNCELLEME - Yarışmacı Murat Özdemir..
    11. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    12. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    13. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum: Anti..
    14. AB'de emisyon düşürme anlaşması
    15. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi..
    16. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. Haftada 4 gün çalışmak mümkün mü?
    19. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. Hindistan'dan skandal: Keşmir'de..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı