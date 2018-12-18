Yorumcu Güntekin Onay: Galatasaray, Benfica'yı eler

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Portekiz'in Benfica takımı ile eşleşti. beIN Sports Haber'e konuşan Güntekin Onay, eşleşmeyi yorumladı.

Benfica kurasından memnun olduğunu söyleyen Onay, Galatasaray'ın turu geçeceğine inandığını belirtti ve şu sözleri kullandı;

''Galatasaray'ın kurasından memnunum''

Galatasaray'ın kurasından memnunum. Bu kadro ile Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 0 puan çekti. Bu sezon da sadece AEK'yı yendi. Kendi liglerinde de 4. sıradalar. Benfica çok büyük bir kulüp. Gelenekleri olan bir takım. Avrupa'da 10 kez final oynamış bir ekip. Müthiş bir stadı var. Onları kenara bırakıyorum. Son 2 senedeki kadrosu aynı.

''Galatasaray Benfica turunu geçer''

Yetenekleri oyuncuları tabii ki var. Ancak Benfica, Galatasaray'ın oynadığı Porto'dan daha iyi bir takım değil. Tam kadro bir Galatasaray, forvet transferi yapacak bir Galatasaray, Benfica turunu geçer. Ancak Portekiz'deki maçlar her zaman zordur.