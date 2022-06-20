Yoklama kaçakları bedelli askerlikten ne zaman yararlanacak? Yoklama kaçağı bedelli affı 2022...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakaya kalmış yoklama kaçakları bedelli askerlikten ne zaman yararlanacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişinin yararlanacağı askerlik affıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek; teklifin yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların için geçerli olduğunu söyledi.

Bedelli askerlik affı şartları neler?

TBMM'de görüşülecek bedelli affında rakamların, mevcut bedelli askerlik ücretlerinin üzerinde olacağı belirtiliyor. Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Bedelli affından yararlananlar hakkında daha önce başlatılan işlemlerin de sonlandırılacağı ifade ediliyor.

Bedelli askerlik parasın yatıramayanlara af var mı?

Bunun yanı sıra, dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan 2 bin 100 kişi bulunuyor. Bu kişiler için de dövizli askerlik affı getirilecek. Türkiye gazetesinin haberine göre ikinci kez başvuru yaparak, dövizli askerlikten yararlanmaları sağlanacak.

2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ne kadar? 2022 yılı bedelli askerlik ücretinin son belirlemelere göre 55 bin 194 lira olarak açıklandı.