THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yıldırım Demirören'den Vali Yerlikaya'ya ziyaret

18 Aralık 2018 Salı 15:20
Yıldırım Demirören'den Vali Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Ziyarette Başkan Demirören, Vali Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:20
  1. Ali Yerlikaya
  2. Futbol
  3. TFF
  4. Yıldırım Demirören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
    1. Yeni yıl hediyeleri Beko'dan
    2. "Başarıya imza atacağız"
    3. Erdoğan'ın Başdanışmanı Ali Koç..
    4. GÜNCELLEME - Kırşehir'de ambulans..
    5. CHP Ardahan ilçe belediye başkan..
    6. Arçelik'ten şık ve teknolojik yılbaşı..
    7. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar..
    8. Murat Özdemir akıl hastanesine sevk..
    9. Judoda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    10. CHP Adıyaman ilçe belediye başkan..
    11. Erdoğan Ampute Milli Takım'ı kabul etti
    12. "Ligde ilk 6'da yer bulmaya çalışacağız"
    13. 2018 Dünya Latin Dansları Kupası
    14. CHP Kırşehir ilçe belediye başkan..
    15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. TCMB döviz kurları
    19. ABD paniğe kapıldı! Koordinatları..
    20. Sarı yelekliler alışveriş merkezlerini..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor