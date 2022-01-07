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Otomotiv Yerli otomobilden flaş anlaşma!
Otomotiv

Yerli otomobilden flaş anlaşma!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitti.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 10:59:00 -
Yerli otomobilden flaş anlaşma!

Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.

Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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Yorumlar

ömer

ön kapıya hareket sensörü koyunki insan arabadan inerken şöför arabayla gidip adamı yatırmasın zira elektirikli arabalar 3 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor. ön kapı olayı bir kaza yaşanması durumunda çok büyük tazminatlara sebeb olacak eski lorel hardi filimlerinde örneğiçok bu tür kazaların aslında bana ne benim 800-900 bin veripte alma şansım yok ben neyin davulunu çalıyorum
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