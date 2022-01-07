Yerli otomobilden flaş anlaşma!
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitti.
Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.
Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.
Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.