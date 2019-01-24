Yerel seçim öncesi son anket açıklandı! 2 büyükşehir el değiştiriyor
ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı son anketi açıkladı. Çıkan sonuçlara göre; Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.24 Ocak 2019 Perşembe 17:57
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.
Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor
17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre; Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.
İşte ORC'nin yaptığı anketin sonuçları:
ORC, 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı anket ise şu şekilde;
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