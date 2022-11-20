Yeni dönemin en büyük korkusu! Elektrikli otomobillerde buna dikkat!

Gelecekte hem çevre dostu hem teknolojik olması nedeniyle taşıtların tamamının elektrikli olacağı öngörülüyor. Fakat elektrikli otomobiller, siber tehditlere daha açık olacağından, bazı soru işaretleri gündeme geliyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, elektrikli otomobil kullanıcılarının siber tehditlere karşı önlem alması gerektiğini, aksi takdirde can güvenliğini bile riske atacak sorunlarla karşılaşabileceklerini savundu.

Elektrikli otomobillerde güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde birçok farklı sorunun yaşanabileceğinden bahseden Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, “Önlem alınmadığında, bir viraja girerken süratinizi düşürmeniz gerekebilir. Siz yavaşlaması için frene bastığınızda sürpriz bir şekilde araba yavaşlamayıp tam tersine hızı artabilir. Bu da arabanın takla atmasına sebep olarak can güvenliğinizi riske sokar. Eğer araba tamamen yazılım donanımlı şekilde kontrol ediliyorsa bu tip durumlarda bir siber saldırıdan söz edebiliriz” dedi.

"Otomobiller ihtiyaca göre rota değiştirecek"

Gelecekte elektrikli araçların sağladığı imkanların artacağına değinen Prof. Dr. Koltuksuz, “Siber tehdit noktasında arabanın elektronik olarak internete bağlanıp bağlanmaması önemli. Araca bağlanan cep telefonu veya laptop olabilir. Arabalar artık bizi bir yerden bir yere götürmenin ötesinde bir bilişim nesnesi olarak da hayatımızda yer almaya başlayacak. Biz bu arabaların hem üretildikleri fabrikayla hem şarj istasyonuyla hem birbirleriyle hem de sürücüsüyle aktif olarak iletişimde olmasını istiyoruz. Diyelim ki kalp hastalığınız var, kolunuza taktığınız akıllı saat sizin kalp değerlerinizi kontrol ediyor. Herhangi bir anormallik varsa bunu tespit ediyor ve doktorunuza veya hastaneye bir sinyal gidiyor. Bunu biraz daha öteye taşıdığımızda, araç kol saatindeki bağlantıyla bunu fark ettiği anda hastayı otomatik olarak en yakın hastaneye götürecek. Bu sırada da trafik birimleriyle bağlantıya geçip önündeki kırmızı ışıkların yeşile dönmesini talep edecek ve mümkün olan en kısa sürede hastayı hastaneye götürmüş olacak. Uçaklardaki telemetrik kontrol otomobillere de uygulanabilir” diye konuştu.

“Otomobillerdeki güvenlik açığı sürücünün yaralanmasına neden olabilir”

Siber saldırılara karşı araçları yeni teknolojiler sayesinde güvende tutmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koltuksuz, şunları söyledi:

"Aracınızı etkileşim nesnesi olarak internete bağladığınız anda, aracınız cep telefonunuz gibi siber saldırılara açık hale gelir. Gelecekte sürücüsüz araçlar istiyoruz. Böyle bir araca sahip olduğunuzda tamamen bir bilişim nesnesi kullanıyor olacaksınız. Siber saldırılara açık olmamak için de araçları önlemlerle donatacağız. Nasıl şu anda bilgisayarları virüslere ve zararlı yazılımlara karşı koruyorsak, araçlarımızı da koruyacağız. Kullanıcıların artık bilgisayarına, cep telefonuna gösterdiği özeni arabaları için göstermeleri gerekiyor. Çünkü bu daha önemli, otomobillerdeki güvenlik açığı sürücünün yaralanmasına hatta hayatını kaybetmesine bile neden olabilir. Siber güvenlik bir lüks değil, herkes için mecburi hale gelecek. Bu bilince erişmek lazım. Elektrikli otomobillerde güncellemelerin yapılması, yazılımın yetkili servislerden alınması de önemli. Şu an otomobillerde kullanılan elektronik düzeneklerde siber saldırı pek kolay değil. Araçlarımız henüz o kadar akıllı değil. Ama araçlarımız ne kadar akıllı olursa tehdit o kadar artacak."