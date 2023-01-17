  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Renault'tan sürpriz Türkiye kararı! 270 bin liraya sıfır otomobil satacaklar

Babacan rahatsız olsa da SİHA vuruyor, duman tütüyor! Fransız basını yazdı

Kiracılıkta yeni dönem! Yüzde 30’u geçti deyip açıkladı

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Depoları doldurun, tarih verildi

Milyonlar merak ediyordu! 'Rusya Türkiye'den İHA istedi mi?' sorusuna Bayraktar'dan dikkat çeken cevap

9 yıl sonra geri adım: Afrika ülkesi o kararı duyurdu! Sarsan açıklama: Kosova'yı tanımaktan vazgeçtik

ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak

Asıl kriz kapıda! Yazın Türkiye'yi büyük zorluk bekliyor

İngiliz şirketlerine ve aşırı zenginlere yaradı! Oxfam, pandemi, fiyatlarındaki keskin artış: 2.7 milyarlık servet

Meteoroloji'den beklenmedik kar fırtına uyarısı! Türkiye'yi sis, pus saracak! Ocak hava durumu listesi
Otomotiv Yeni Citroën C4 X 3 farklı motor versiyonuyla Türkiye’de
Otomotiv

Yeni Citroën C4 X 3 farklı motor versiyonuyla Türkiye’de

Citroën’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli ë-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:34:00 -
Yeni Citroën C4 X 3 farklı motor versiyonuyla Türkiye’de

Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de yüzde 100 elektrikli motor versiyonuyla satışa sunulmasıyla, Türkiye’de sınıfında bir ilke de imza atan Citroën C4 X model ailesi, 722 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen elektrikli ë-C4 X, içten yanmalı versiyonlardan farklı olarak Citroen resmi web sitesi üzerinden online satışa sunulurken, otomobili satın alan müşteriler, Türkiye’de seçili 18 bayiden araçlarını teslim alabiliyorlar. Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 4.6 metre uzunluğunda geniş hacimli ve 4 kapılı bir otomobilde “Fastback Tasarım” ile farklılaşıyor. C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4 X, geniş arka diz mesafesi, Citroën Advanced Comfort® Programı kapsamındaki Advanced Comfort® Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi ile üstün konfor seviyesine sahip olmasıyla fark oluşturuyor. Yeni Citroën C4 X ve ë-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Kalpleri fethetmek için yollara çıkıyor

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroën C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra yüzde 100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi (Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold) ve özgün tasarımıyla da Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile SUV tasarım kodlarını birleştirerek, sınıflar arası yepyeni bir model olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23