Yeni Citroën C4 X 3 farklı motor versiyonuyla Türkiye’de

Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de yüzde 100 elektrikli motor versiyonuyla satışa sunulmasıyla, Türkiye’de sınıfında bir ilke de imza atan Citroën C4 X model ailesi, 722 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen elektrikli ë-C4 X, içten yanmalı versiyonlardan farklı olarak Citroen resmi web sitesi üzerinden online satışa sunulurken, otomobili satın alan müşteriler, Türkiye’de seçili 18 bayiden araçlarını teslim alabiliyorlar. Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 4.6 metre uzunluğunda geniş hacimli ve 4 kapılı bir otomobilde “Fastback Tasarım” ile farklılaşıyor. C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4 X, geniş arka diz mesafesi, Citroën Advanced Comfort® Programı kapsamındaki Advanced Comfort® Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon® sistemi ile üstün konfor seviyesine sahip olmasıyla fark oluşturuyor. Yeni Citroën C4 X ve ë-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkat çekiyor.

Kalpleri fethetmek için yollara çıkıyor

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroën C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra yüzde 100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi (Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold) ve özgün tasarımıyla da Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile SUV tasarım kodlarını birleştirerek, sınıflar arası yepyeni bir model olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor” dedi.