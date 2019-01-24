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Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Ayrıntılar dikkat çekiyor!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Merakla beklenen yeni sistemin detayları dikkat çekti.

24 Ocak 2019 Perşembe 21:02
Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Ayrıntılar dikkat çekiyor!

Milyonlarca gencin merakla beklediği yeni askerlik sisteminin detaylar netleşmeye başladı. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gittiği Moskova ziyaretinde, yeni askerlik sistemine ilişkin en yetkili isimlerle görüştüğünü açıkladı.

Müderrisoğlu'nun aktardığı bilgilere göre yeni askerlik sisteminin ayrıntıları şu şekilde olacak:

Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlik hizmeti boyunca "sigortalanması" olacak.

Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.

Gençler askerde iken ailesine destek sağlanacak.

Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarına ilave yapılacak.

Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlası durumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.

Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, "Her Türk asker doğar ama kaçar!" biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.

Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak.

Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:02
  1. Ankara
  2. Sabah Gazetesi
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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