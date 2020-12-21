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Aktüel Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda çok sayıda Husi milis öldü
Aktüel

Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda çok sayıda Husi milis öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:59:41 -
Yemen ordusu: Marib'deki çatışmalarda çok sayıda Husi milis öldü

ADEN (AA) - Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib kentinde İran destekli Husilerle girilen çatışmalarda çok sayıda milisin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib'in güneyinde orduya ait bir mevziye saldırı düzenlediği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sağladığı hava desteğiyle saldırının püskürtüldüğü aktarılan açıklamada, çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Marib kentinin önemi

Yemen hükümetinin geçici başkent ilan ettiği Aden'in, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'nin eline geçmesinin ardından, Marib'in hükümetin yeni merkezi konumuna geldiği belirtiliyor.

Savunma Bakanlığı binasının da burada olması dolayısıyla Marib'in, devlet yetkililerinin çoğunun bulunduğu önemli bir yere dönüştüğü aktarılıyor.

Petrol ve gaz yönünden de zengin olan Marib, hükümet ve ordu güçlerinin harcamalarının büyük bir bölümünü karşılıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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