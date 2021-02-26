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Gündem Yakalanan firari emekli tuğgeneralin kim olduğu belli oldu!
Gündem

Yakalanan firari emekli tuğgeneralin kim olduğu belli oldu!

Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz, FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile aynı soruşturmada yer alıyordu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:50:00 - 2021-02-26 11:03:02
Yakalanan firari emekli tuğgeneralin kim olduğu belli oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile FETÖ’nün mahrem sorumlusu Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak’ta gözaltı kararı vermişti.

Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir’in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Cankıymaz hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

Dün Yunanistan’da kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin firari Cankıymaz olduğu belirlendi. Şüpheli Cankıymaz, Edirne’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edilecek ve soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

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Yorumlar

Kavkaz

ya ismini yazın ya da resmini verin bu çocuklarının da öğrenelim, hemen hemen benim devrelerimden.
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Kavkaz

 çocuğu diyemiyor muyuz? siyonistlerden aldığınız kanunlara ya da istanbul sözleşmesine mi takıldı?
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