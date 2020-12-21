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Aktüel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait seyir halindeki araçlara taşlarla saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 20:46:21 -
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup fanatik Yahudi, Filistinlilere ait araçları taşlayarak 3 kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ile Kalkiya kentleri arasında bulunan yolda seyir halindeki araçlara taşlarla saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısında 3 Filistinli yaralandı, çok sayıda araçta ise hasar oluştu.

Yaralanan Filistinlilerin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğü aktarıldı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı

Fanatik bir Yahudi, cuma günü Ramallah'a bağlı El-Mugayyer beldesi kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplanan Filistinlilerin üzerine rastgele ateş açmıştı.

Bir grup Yahudi yerleşimci de önceki gün El Halil'in güney kesimindeki Yatta beldesinde "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinli 6 ailenin yaşadığı bir yerleşim bölgesine saldırmıştı.

Yine Yatta beldesi kırsalında bir grup Yahudi yerleşimci, tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırmış, 1 kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.


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