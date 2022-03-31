Volkswagen ve Tesla'da üretim durdu!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, arz sıkıntısını gerekçe göstererek perşembe günü Çin Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapattı.

Volkswagen, "tedarikçilerden parça eksikliği" nedeniyle Şanghay'daki fabrikasını kısmen kapatacağını söyledi. Otomobil üreticisi, Koronavirüs vakaları yükselirken bu ayın başlarında fabrikasını kapattı.

Bu ayın başlarında bir Volkswagen sözcüsü, "Şu ana kadar üretimde kaybettiklerimizi, durum düzeldiğinde ek vardiyalarla geri kazanabiliriz" dedi. Volkswagen, son fabrika kapanma işini ne kadar süreceğini söylemedi.

Tesla da üretimi durdurmuştu

Geçtiğimiz günlerde elektrikli araç devi Tesla, Çin’de artan Kovid-19 vakaları nedeni ile Şanghay’daki fabrikasını iki gün kapatma kararı almıştı.

Tesla’nın askıya alma süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz işçilere bilgi vermediği belirtildi. Tesla'nın hacim olarak en büyük fabrikası olan Giga Shanghai, Avrupa'ya önemli sayıda Model 3 ve Model Y ismindeki otomobillerini ihraç ediyor.

Fabrikanın günde yaklaşık 2 bin araç üretmesi nedeniyle, iki günlük duraklamanın bile Tesla'nın üretimini önemli ölçüde azaltacağı ve bu durumun teslimatlardı gecikmelere sebep olacağı öngörülüyor.