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Aktüel Vidanjör şarampole devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Vidanjör şarampole devrildi: 2 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:24:00 -
Vidanjör şarampole devrildi: 2 yaralı

Murat Tosun (51) idaresindeki 25 GE 015 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait vidanjör, Sarısaz Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Tosun ağır, araçtaki Muhlis Yeşilyurt ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.

Oltu Devlet Hastanesinde kaldırılan Tosun, beyin kanaması şüphesiyle Erzurum'a sevk edildi.

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