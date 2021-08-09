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Aktüel Valilik uyardı: Yarın bekleniyor
Aktüel

Valilik uyardı: Yarın bekleniyor

Sinop Valiliğince yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 16:38:00 -
Valilik uyardı: Yarın bekleniyor

Sinop Valiliği tarafından yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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