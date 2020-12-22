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Aktüel Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi
Aktüel

Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan: - "Pandemi dönemini evde geçiren 65 yaş üstündekiler, bu süreci hastalık riskini düşürmek, gelecek yıla daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak için fırsata dönüştürebilir. Evde yapılacak rutin egzersizlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa katkısı büyük"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:25:53 -
Uzmanından 65 yaş üstündekilere egzersiz önerisi

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, 65 yaş üstündekilerin evde kaldıkları dönemde rutin egzersizlerle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, Kovid-19 pandemisi sebebiyle zamanının büyük bölümünü evde karantina altında geçiren 65 yaş üstündekiler için egzersizin önemine işaret etti.

Özcan, pandemi dönemini evde geçiren 65 yaş üstündekilerin, bu süreci hastalık riskini düşürmek, gelecek yıla daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak için fırsata dönüştürebileceğini, evde yapılacak rutin egzersizlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa katkısının büyük olduğunu kaydetti.

65 yaş üstü için egzersizin daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için gerekli olduğunu vurgulayan Özcan, "Egzersizle birlikte kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, obezite gibi birçok kronik hastalığın oluşma riskini ve ilerlemesini azaltıyoruz. Egzersiz, Kovid-19 ve karantina nedeniyle oluşan olumsuz psikolojik etkileri gideriyor. Bu nedenle 'bu yaşa kadar düzenli egzersiz yapmadım artık çok geç' gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Egzersize alıştıkça kademeli olarak artırmalıyız"


Özellikle düzenli egzersiz geçmişi yoksa başlangıçta egzersizin hafif yoğunlukta ve kısa süreli yapılması gerektiğini aktaran Özcan, "Egzersize alıştıkça kademeli olarak artırmalıyız. Ev içinde yürüyüş, hafif ev işi gibi hafif yoğunluktaki aktivitelerden ev içinde tempolu yürüyüş, dans, bahçe işi gibi orta yoğunluktaki aktivitelere geçiş yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Sabit bisiklet kullanımının düşme riski açısından da oldukça güvenli olduğunu vurgulayan Özcan, "Orta yoğunluktaki egzersizleri günde en az 30-60 dakika, haftada 3-5 gün öneriyoruz. Kişiler tek seferde egzersiz yapamayabilirler. Böyle bir durumda günde 10 dakikalık egzersizlere bölerek de yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.


- Kasları güçlendiren 4 hareket


Kuvvetlendirme, esneme, germe ve denge egzersizlerinin 65 yaş üstü kişilerde çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu için hatırlatmak istediğim önemli bir konu ise egzersiz sırasında yaşayabilecekleri göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk terleme gibi durumlar açısından dikkatli olmaları. Daha önceden kalp hastalığı öyküsü olan ya da olmayıp egzersiz sırasında bu tarz bulguları ortaya çıkanların mutlaka kalp hastalıkları açısından hekim kontrolü ve tedavileri yapılmalı ve egzersize daha sonra başlamalıdır."


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