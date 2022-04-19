Umut Bulut kimdir, nereli kaç yaşında? Umut Bulut hangi takımda oynadı?

A Milli Takım'da çıktığı 39 maçta 10 gole imza atan Umut Bulut, 515 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanına sahip oldu. tecrübeli santrfor, 2011-2012 sezonunda Fransa ekibi Toulouse'da forma giydi. 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kariyerini sürdüren Umut Bulut, istikrarı ve performansıyla örnek oluyor. Peki kim bu Umut Bulut? Umut Bulut nereli kaç yaşında? Umut Bulut hangi takımda oynuyor, oynadı? İşte Umut Bulut'un biyografisi.

Umut Bulut kimdir?

Umut Bulut 15 Mart 1983 Yeşilhisar'da doğdub 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen ve forvet mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur.

Umut Bulut futbol kariyeri!

28 Haziran 2011 tarihinde Fransa'nın Toulouse FC kulübüne 3,8 Milyon Euro bonservis karşılığında transfer oldu.[45] Temmuz 2011’de Girondins de Bordeaux ile oynanan hazırlık maçında futbol karakterinin en önemli parçası olan şok presin ardından kaleciden kazandığı topu rakip filelere göndererek ilk golünü attı. Umut Bulut, ligdeki ilk maçında ise Ajaccio karşısına çıktı.

Bir hafta sonra 13 Ağustos 2011'de Dijon FCO deplasmanında Ligue 1 kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan millî oyuncu, sekizinci haftada Nancy (1-0) ve 17. haftada Evian (2-1) maçında galibiyeti getiren golleri attı. Umut Bulut, ligdeki diğer iki golünü ise Lyon’a karşı buldu. Özellikle Stade de Gerland’daki olağanüstü golü, sezonun en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

2012-2013 sezonu öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Lizbon'da Portekiz ile yapılan hazırlık maçında şans bulan oyuncu bu maçta 2 gol atarak Metin Oktay ve Lefter Küçükanyonyadis'in ardından yaklaşık 40 sene sonra Portekiz'e galibiyet gollerini atan ilk futbolcu oldu ve Lig TV tarafından Maçın adamı seçildi. Bu performansının ardından birçok takımın dikkatini çeken Umut, A mili takımdan eski hocası Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'a transfer oldu.

Umut Bulut Galatasaray'da ne zaman oynadı?

12 Haziran 2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Toulouse FC oyuncularından Umut Bulut ile görüşmelere başlanmıştır ifadelerine yer verdi. Bir süre görüşmelerin devam etmesinin ardından Umut Bulut 26 Haziran 2012 tarihinde Abdürrahim Albayrak'ın ofisine geldi ve sözleşmeyi imzaladı.

Aynı gün öğle saatlerinde Galatasaray Resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada Toulouse FC profesyonel futbolcularından Umut Bulut'un 2012-2013 sezonunda geçici transferi için kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Buna göre, futbolcuya 2012-2013 futbol sezonunda 1.250.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. açıklamalarına yer verildi.

Umut Bulut millî takım kariyeri

A Millî Takım formasını ilk kez 5 Haziran 2007'de Brezilya ile oynanılan hazırlık maçında giydi.Ayrıca Türkiye U-21 formasını 21 kez giyip 3 gol atarken, Türkiye B Millî Futbol Takımı'yla 3 kez mücadele etti.Umut, Brezilya maçından 3,5 yıl sonra teknik direktör Guus Hiddink tarafından Hollanda maçı için millî takıma çağrıldı.[51] Bu maça ilk 11'de başlarken 62 dakika sahada kaldı.

Umut, Mayıs 2012'de Abdullah Avcı tarafından A Millî Takım'ın Salzburg kampına çağırılmış ve azda olsa forma şansı bulmuştur. Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı maçta ilk 11 başlayan Umut Bulut, bu maçın 35.dakikasında topu Portekiz ağlarına yollamış ve Ay-yıldızlı formayla ilk golünü atmıştır. Aynı maçın 52.dakikasında Ceza sahası dışında topla buluşan Bulut, Skoru 2-0 a getirmiş ve bu maçta Penaltı kurtaran Volkan Demirel ile birlikte Maçın yıldızlarından olmuştur.

Ayrıca Umut'un attığı ilk gol 1965'ten bu yana Türkiye'nin Portekiz'e attığı ilk gol olmuştur. Umut bir sonraki golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya'ya karşı atmıştır. 11 Ekim 2013'te Dünya Kupası Grup Eleme maçında Umut Estonya'ya bir gol daha atmıştır.