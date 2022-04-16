TUS kontenjanları ve tercih tarihleri ne zaman? 2022-TUS Başvuru Kılavuzu!

6 Mart Pazar günü binlerce adayın girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 31 Mart’ta ÖSYM tarafından açıklandı. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS kontenjanları ve tercih tarihlerine çevrildi. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Bakan Koca'nın TUS açıklaması...

TUS kontenjanları ve tercih tarihleri açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. TUS kontenjanları ve tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2022 TUS 2 sınavı ne zaman yapılacak?

TUS 1’in ardından, 2022 yılı içinde yapılacak ikinci dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın tarihi araştırılmaya başladı. 2022-TUS 2. döneminin Eylül 2022'de gerçekleştirileceği, ÖSYM takviminde belirlenen plana göre yayınlandı.