Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Fransa casus uçak göndermiş

Doğu Akdeniz'deki Libya geriliminde tansiyon yükseliyor. 1 Nisan’da Yunanistan ve Fransa’nın dayatması ile sözde Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak amacıyla ‘IRINI’ adlı bir deniz operasyonu başlatacağını duyuran Avrupa Birliği, kararını tam olarak hayata geçiremedi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, IRINI’nin Libya’da silah ambargosu uygulamasını izlemek amacıyla lanse edilmesine rağmen işe başlamak için gerekli kaynaklara sahip olmadığı için başarısız olduğunu söyledi.

Casus uçaklar havada

Bu plan hayata geçirilemeyince Fransa Türkiye’nin etkinliğini kırmak amacıyla kendi planını devreye aldı.

Yenişafak'ın haberine göre, Fransız web sitesi ‘Africa Intelligence’ Emmanuel Macron yönetiminin AB’yi beklemeden Türkiye’nin faaliyetlerini izlemeye başladığını öne sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Fransa’nın Libya’ya giden Türk gemilerini takip edip istihbarat toplamak amacıyla Fransız Havacılık firması CAE Aviation ile anlaştığı belirtildi. Paris yönetimi bu şirketi Libya’da 2 sene önce de kullanmıştı. Derne ve petrol hilali olarak adlandırılan bölgedeki çatışmalarda şirket, casus uçaklarla topladığı istihbari bilgileri Hafter’e aktarıyordu.

Fas’tan BAE’ye veto

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) darbeci Hafter’e destek arayışları ise sürüyor. Son olarak Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Fas Kralı 6. Muhammed’e teklif götürdü. Fas haber sitesi ‘Al-Ayyam 24’de yer alan haber göre Fas Kralı’na, Hafter’i desteklemesi halinde Libya’nın petrolünden yararlanabileceği ve Fas şirketlerinin Libya’daki projelerde yer alacağı vâdedildi. Fakat Kral Muhammed’in bu teklifi reddettiği duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Fas yönetimi, 2015’in sonunda Fas’ta imzalanan Süheyrat Anlaşması’na bağlılığını yinelemişti. Abu Dabi yönetimince fonlanan sosyal medya trolleri, BAE tekliflerine yanaşmayan Fas hükümeti ve Başbakan Sadeddin el-Osmani hakkında karalama kampanyası başlattı.