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Aktüel Türkiye’ye bir kardeş yardımı daha
Aktüel

Türkiye’ye bir kardeş yardımı daha

Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili olarak Azerbaycan'ın maddi ve manevi desteği devam ediyor. Merkezi Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Babek ilinde bulunan ‘‘Sirab’’ maden suları LTD Şirketi Türkiye'nin orman yangınlarından zarar gören bölgelerine yardım TIR’ı gönderdi. Yardım TIR’ı, bu sabah Nahçıvan'dan Muğla'ya doğru hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 13:29:00 -
Türkiye’ye bir kardeş yardımı daha

 yeniakit  Ankara 

Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili olarak Azerbaycan'ın maddi ve manevi desteği devam ediyor.

Sirab Maden suları LTD Şirketi’nden yapılan açıklamada, Ulusal lider Haydar Aliyev’in “Bir millet iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan’ın en zor zamanlarında maddi ve manevi her türlü koşullarda bir birilerinin yanında olduğu” şeklindeki sözünün yerine getirilmesi amacıyla yangınlarda zarar gören vatandaşlar için Türkiye’ye yardım gönderildiği belirtildi.

Ankarabaku.com’un haberine göre, şirket yetkilileri kardeş Türkiye'de maddi ve manevi kayıplara yol açan orman yangınlarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, yangının yaktığı yürekleri bir nebze de olsun dindirmek adına ellerinden geleni yapmak için çaba harcadıklarını, bu yüzden de kardeş ülkeye bir yardım aracı gönderildiğini kaydettiler. Yardım TIR’ı, bu sabah Nahçıvan'dan Muğla'ya doğru hareket etti.

 

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