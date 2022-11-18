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Otomotiv Türkiye'nin otomobili otobanda görüldü
Otomotiv

Türkiye'nin otomobili otobanda görüldü

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, test sürüşlerini devam ediyor. Son olarak otobanda iki araç eşliğinde test sürüşü yaparken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 10:37:00 -

Seri üretimine başlanan yerli otomobil Togg'un test sürüşlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak bir vatandaş, yolda seyir halindeyken test sürüşü yapan Togg'u cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Togg'un iki aracın escortluğunda test sürüşü yaptığı görüldü.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; TOGG, Şubat ayında satışa çıkacak ve Mart ayı sonunda sahibine teslim edilecek.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

TOGG ÖZELLİKLERİ

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut.

Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği sunacak (300-500 km). TOGG otomobillerin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir ve 400 beygir güç seçenekleri ile satışa sunulacak. 200 beygirlik motorun 0-100 hızlanması 7,6 saniye 400 beygir güç ile üretilecek olan 4 çeker motorun 0-100 km hızlanması ile 4,8 saniye olacak.

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Yorumlar

Osmanlı

Maşallah maşallah maşallah.

Yarın eksozu takmayı unutmuşlar derler

Bizim vatan ve millet hainleri, (devrim otomobilini yolda bırakanlar) mühendisleriniz eksoz takmayı unutmuş derlerse, şaşmayalız.
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