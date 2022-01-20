Türkiye'nin en ucuzu olacak! Volkswagen'den bomba adım

Volkswagen'ın 1980 yılından beri Güney Amerika ülkelerine özel ürettiği 'Gol' modelinin, Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının fahiş oranda yükselmesi sonrasında ülkemizde de satışa sunulması gündeme gelebilir. Türkiye'de satışa sunulması durumunda Volkswagen Gol modeli 180 bin TL dolaylarında fiyat etiketiyle ülkemizde satılan en ucuz sıfır araba olabilir. Zira, hali hazırda 250 bin TL altında sıfır araç neredeyse bulunmuyor.

Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Alman otomotiv markası Volkswagen, 1980 yılından beri Güney Amerika'da orta gelirli kesime yönelik olarak 'Gol' adlı bütçe dostu modelini üretiyor. Bölgeye özel olarak üretilen Volkswagen Gol modelinin Türkiye'de üretileceği veya ithal edileceği iddia edildi. Ülkemizde en ucuz sıfır araba fiyatının aşırı yüksek olmasından dolayı satışları düşen Volkswagen'in 'Gol' hamlesiyle piyasayı hareketlendirmesi hedefleniyor.

Volkswagen Gol modelinin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil. Söz konusu haberler şu an iddiadan ibaret.

Fiyatı ne kadar?

Düşük donanım özellikleri orta gelirlileri hedefleyen Volkswagen Gol'ün Türkiye fiyatına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Fakat Volkswagen'in en ucuz modeli olan Gol, yurt dışında ortalama 180 bin TL'lik bir fiyatla satılıyor. Şili'de ise 7 bin dolara alıcı buluyor.

Volkswagen firmasından konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat şu sıralar pek çok markanın ucuz modellerini Türkiye'de satışa sunmak için nabız yokladıkları biliniyor. Dolayısıyla Volkswagen'dan sürpriz bir 'Gol' atağı gelebilir.

Özellikleri neler?

En ucuz Volkswagen modeli olan 'Gol', 1.0'lık MPI motora sahip. 'Polo' modelini andıran dış görünüme sahip olan otomobil camları çevirerek açılıyor. Düşük donanım özellikleri birçok kişiyi memnun etmese de aracın fiyatı bu sayede düşüyor.

Volkswagen Gol, diğer modellerden de tanıdığımız Trendline, Comfortline ve Highline seçenekleriyle sunuluyor. Giriş paketinde klima, merkezi kilit, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, Bluetooth bağlantısı ve elektrikli ön camlar var. Manuel şanzımanlı 9 bin dolarlı en yüksek pakette ise çok fonksiyonlu deri direksiyon, sis farları, arka park sensörü, yokuş kalkış desteği, 6.5 inç multimedya ekranı ve App Connect uygulaması yer alıyor.