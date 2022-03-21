Türkiye’de satılan her 10 ‘orta sınıf’ kamyondan 4’ünü Anadolu Isuzu üretiyor

OSD’nin 2021 yılına ilişkin verilerine göre Anadolu Isuzu, orta sınıf (6-16 ton) kamyon segmentindeki şampiyonluğunu yüzde 40 pazar payı ile 2021 yılında da sürdürdü. Isuzu orta sınıf kamyonlar, yüksek performanslı, çevreci motorlarının yanı sıra ticari kullanımda kritik öneme sahip olan dayanıklılık, güç ve ekonomik işletme maliyeti ve yüksek manevra kabiliyeti gibi önemli ölçütlerdeki avantajları ile rekabette öne çıkıyor.

“Liderliğimizi 10 yılı aşkın süredir devam ettiriyoruz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: “Anadolu Isuzu olarak geride bıraktığımız 2021 yılında yurt dışı pazarların yanı sıra yurt içinde de önemli başarılar elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde en fazla kamyon satışı orta sınıf segmentte gerçekleşiyor. Lojistik ve nakliye sektörleri için büyükşehirlerde en iyi hizmet verebilecek pratikliği sağlayan, güçlü motora ve yüksek manevra kabiliyetine sahip kamyon temel bir ihtiyaç niteliğinde. Anadolu Isuzu olarak Türkiye’de ürettiğimiz modellerle bu önemli ihtiyaca yanıt veriyoruz. Türkiye’de orta sınıf (6-16 ton) kamyon segmentindeki liderliğimizi 10 yılı aşkın süredir devam ettiriyoruz. OSD verilerinin de gösterdiği gibi, özellikle 2020 ve 2021 yıllarında bu segmentteki pazar payımızı daha da artırarak %40 seviyesini aştık. Isuzu ülkemizde ticari hayatın verimli bir şekilde işlerliği için kritik öneme sahip segmentlerde yolların şampiyonu olmaya devam ediyor. Bu önemli başarıya katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yurt içi ve yurt dışı pazarlara hakim

Anadolu Isuzu orta sınıf kamyon segmentinde 5 farklı modelin üretimi ile yurt içi ve yurt dışı pazarlara satışını gerçekleştiriyor.

2021 yılında Anadolu Isuzu’nun bu segmentteki toplam satış adedi 2483’e ulaştı.