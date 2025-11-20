  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Teknoloji Türkiye düşmanı İsrail'i korku sardı! Rafael şirketiyle "milyarlarca dolarlık" anlaşma
Teknoloji

Türkiye düşmanı İsrail'i korku sardı! Rafael şirketiyle "milyarlarca dolarlık" anlaşma

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye düşmanı İsrail'i korku sardı! Rafael şirketiyle "milyarlarca dolarlık" anlaşma

Türkiye'nin ezeli ve ebedi düşmanı olan terör devleri İsrail', adeta korku sardı. Bebek katili Siyonistler, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin seri üretimini genişletmek ve önleyici füze tedarik etmek için İsrailli Rafael silah şirketiyle milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, Demir Kubbe savunma sistemi için üretimi hızlandıracak bir tedarik anlaşmasına imza attığını duyurdu.

İmza töreninin İsrail Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde, Bakan Yisrael Katz'ın başkanlığında gerçekleştirildiği, törene çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Rafael'in İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna büyük miktarda önleyici füze teslim edeceği aktarıldı.

Açıklamada, ABD Kongresi tarafından Nisan 2024'te onaylanan 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketinin, 5,2 milyar dolarının Demir Kubbe, Davut Sapanı ve geliştirilme aşamasında olan lazer savunma sistemi için ayrıldığına işaret edildi.

Söz konusu anlaşmanın "milyarlarca dolarlık" olduğu belirtilirken miktara dair net bilgi paylaşılmadı.

İsrail'de geliştirilen ve ABD ile işbirliği içinde üretilen Demir Kubbe hava savunma sisteminin, kısa ve orta menzilli roket ve füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarına (İHA) karşı da etkili olduğu, Rafael Advanced Defense Systems'ın da Demir Kubbe'nin ana yüklenicisi olduğu kaydedildi.

 

İsrail Savunma Bakanı Katz, anlaşmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzalanan bu tarihi sözleşme, İsrail'in güvenliğini tehdit etmek için acımasızca çaba gösteren düşmanlara karşı hava savunma kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirecek stratejik bir adımdır.

Bu anlaşma, ABD ile olan ittifakımızın derinliği ve gücünün ve ülkelerimiz arasındaki sağlam işbirliğinin bir başka kanıtıdır."

İsrail, kısa ve orta menzilli füzeler için Demir Kubbe ve uzun menzilli füzeler için Davut Sapanı ve Arrow gibi çeşitli füze savunma sistemleri kullanıyor.

İsrail iki seneyi aşan saldırıları sırasında Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'dan atılan füzelere karşı büyük miktarda savunma füzesi kullanmış, savunma füzesi stokunda sorunlar yaşandığı aktarılmıştı.

İsrail, 'devletin yok olması' ihtimaline karşı gizli bir arşiv oluşturuyor!
İsrail, 'devletin yok olması' ihtimaline karşı gizli bir arşiv oluşturuyor!

Dünya

İsrail, 'devletin yok olması' ihtimaline karşı gizli bir arşiv oluşturuyor!

İsrail'in korkusu Trump'ın para aşkı!
İsrail'in korkusu Trump'ın para aşkı!

Gündem

İsrail'in korkusu Trump'ın para aşkı!

ABD’nin son hamlesi hoşlarına gitmedi! İsrail’de şimdi de Suudi Arabistan endişesi
ABD’nin son hamlesi hoşlarına gitmedi! İsrail’de şimdi de Suudi Arabistan endişesi

Dünya

ABD’nin son hamlesi hoşlarına gitmedi! İsrail’de şimdi de Suudi Arabistan endişesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bariz

oğluna rafael ismi veren bir sanatçımız var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23