Türkiye düşmanı İsrail'i korku sardı! Rafael şirketiyle "milyarlarca dolarlık" anlaşma

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, Demir Kubbe savunma sistemi için üretimi hızlandıracak bir tedarik anlaşmasına imza attığını duyurdu.

İmza töreninin İsrail Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde, Bakan Yisrael Katz'ın başkanlığında gerçekleştirildiği, törene çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Rafael'in İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusuna büyük miktarda önleyici füze teslim edeceği aktarıldı.

Açıklamada, ABD Kongresi tarafından Nisan 2024'te onaylanan 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketinin, 5,2 milyar dolarının Demir Kubbe, Davut Sapanı ve geliştirilme aşamasında olan lazer savunma sistemi için ayrıldığına işaret edildi.

Söz konusu anlaşmanın "milyarlarca dolarlık" olduğu belirtilirken miktara dair net bilgi paylaşılmadı.

İsrail'de geliştirilen ve ABD ile işbirliği içinde üretilen Demir Kubbe hava savunma sisteminin, kısa ve orta menzilli roket ve füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarına (İHA) karşı da etkili olduğu, Rafael Advanced Defense Systems'ın da Demir Kubbe'nin ana yüklenicisi olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, anlaşmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzalanan bu tarihi sözleşme, İsrail'in güvenliğini tehdit etmek için acımasızca çaba gösteren düşmanlara karşı hava savunma kapasitemizi önemli ölçüde güçlendirecek stratejik bir adımdır.

Bu anlaşma, ABD ile olan ittifakımızın derinliği ve gücünün ve ülkelerimiz arasındaki sağlam işbirliğinin bir başka kanıtıdır."

İsrail, kısa ve orta menzilli füzeler için Demir Kubbe ve uzun menzilli füzeler için Davut Sapanı ve Arrow gibi çeşitli füze savunma sistemleri kullanıyor.

İsrail iki seneyi aşan saldırıları sırasında Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'dan atılan füzelere karşı büyük miktarda savunma füzesi kullanmış, savunma füzesi stokunda sorunlar yaşandığı aktarılmıştı.