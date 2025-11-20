  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Adana'da 'ne bakıyorsun' kavgası! Baba öldü, 2 oğlu yaralı

Adana'da komşular arasında 'Ne bakıyorsun' kavgasında baba bıçaklanarak öldürüldü, iki oğlu da yaralandı. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde, "Kendimi savunmak için bıçakladım" dediği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.P.'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı. A.P. ve babası Ş.P. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

 

Cinayet şüphelisi A.P. emniyetteki ifadesinde, "Evin önünde motosikletimi park ettim. K.Ö. ve M.Ö. geçerken onlara baktım. Onlarda 'Ne bakıyorsun kafanı keserim' diye bağırdı bana. Sonra aramızda kavga çıktı, kendimi savunmak için bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardında A.P. ve babası Ş.P. adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardında A.P. ve babası Ş.P. adliyeye sevk edildi.

