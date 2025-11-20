Adana’da ‘ne bakıyorsun’ kavgası! Baba öldü, 2 oğlu yaralı

Olay, saat 01.15 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.P.'nin (58) evinde yaklaşık 6 ay önce hırsızlık yaşandı. Ş.P ve oğlu A.P. (19), bu olaydan yan komşularını sorumlu tuttu. Ancak aile, hırsızlık iddiasını kabul etmedi. İki aile arasında bundan dolayı husumet başladı. Gece saatlerinde K.Ö. (24) kardeşi M.Ö. (20) evlerine gittiği sırada A.P.'yi görünce "Ne bakıyorsun" diyerek küfür etti. Bunun üzerine aralarında kavga çıktı. Kavga sesini duyan baba Murat Ö. (55) ile komşusu Ş.P. aşağı indi. Büyüyen kavgada A.P., baba Murat Ö. ile çocukları K.Ö., M.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.P.'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı. A.P. ve babası Ş.P. gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Cinayet şüphelisi A.P. emniyetteki ifadesinde, "Evin önünde motosikletimi park ettim. K.Ö. ve M.Ö. geçerken onlara baktım. Onlarda 'Ne bakıyorsun kafanı keserim' diye bağırdı bana. Sonra aramızda kavga çıktı, kendimi savunmak için bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardında A.P. ve babası Ş.P. adliyeye sevk edildi.