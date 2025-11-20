O köye taşınana 500 bin TL verilecek!

Evlenme ve doğurganlığın düştüğü Batı'da, çocuk sahibi olma amaçlı teşvikler kararları da ardı ardına geliyor..

Nüfusu hızla azalan özellikle de sınır köylerini yeniden canlandırmak isteyen Yunanistan, doğumun yanısıra göçü de teşvik etme kararı aldı.. Türkiye’ye sadece 25 km uzaklıktaki üç köye taşınacak vatandaşlarına 10 bin euroya kadar ödeme yapacağını açıklayan Yunanistan, ailedeki her çocuk için ek destek de verecek.

Yunanistan, bu kapsamda Edirne sınırının hemen yanı başındaki üç stratejik köyde nüfusu artırmak için dikkat çeken bir adım attı.

Atina hükümeti, Soufli (Sofulu), Orestiada (Kumçiftliği) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine yerleşmeyi kabul eden vatandaşlarına 10 bin euroya (yaklaşık 500 bin TL) varan teşvik ödemesi yapacağını duyurdu.

Şubat ayında Yunan Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, Batı Trakya’da hızla azalan nüfusu tersine çevirmeyi hedefliyor. Özellikle Meriç Nehri boyunca uzanan ve Edirne şehir merkezine yalnızca 25 kilometre uzaklıkta bulunan bu köylerde, hükümet vitesi artırarak yerleşimi cazip hâle getirmek istiyor.

Yeni uygulamaya göre, nüfusu 500’ün üzerinde olan yerleşim yerlerine taşınacak kişilere 6 bin euro temel destek verilecek. Aileler için ise ekstra teşvikler devreye alınıyor: Her bir çocuk için 1.000 euro ek ödeme yapılacak ve toplam destek 10 bin euroya kadar çıkabilecek.

Türk nüfusunun da yoğun olarak yaşadığı bu sınır köyleri, Yunanistan’ın “yeniden canlandırma projesi”nin merkezinde yer alıyor. Atina’nın bu adımı, bölgede hem demografik hareketliliği hem de ekonomik canlılığı artırmayı hedefleyen en güçlü hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.