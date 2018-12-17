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Türk futbolunda bu da oldu! Hakem antrenöre çelme taktı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan 68 Aksaray Belediyespor-Silifke Belediyespor maçında hakem, itiraza gelen antrenörü çelme takarak yere düşürdü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta oynanan 68 Aksaray Belediyespor-Silifke Belediyespor maçında skandal bir olay yaşandı.

Maçın yardımcı hakemine itiraza giden Aksaray Bld antrenörü Ahmet Bakır, maçın hakemi tarafından çelme ile düşürüldü.

68 Aksaray Belediyespor-Silifke Belediyespor maçının hakemi Dursun Can'ın, yardımcı hakeme itiraza giden antrenörü çelme takarak yere düşürmesi büyük tepki çekti.

Federasyonun bu konuda ne karar vereceği merakla bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
  1. Aksaray
  2. Hakem
  3. tff

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