Tunahan kimdir? Tunahan nereli? Tunahan Ak ne mezunu? Tunahan nerede çalıştı?
Tunahan Masterchef nereli? sorusu arama motoru Google trendler listesinde yer alan ve en çok arananlar listesinde bulunmasıyla birlikte merak edilir oldu. İlginç tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Tunahan kaç yaşında? Masterchef Tunahan kim? Tunahan nerede çalıştı? Tunahan ne iş yapıyor?
Masterchef Tunahan kim? Yurtdışından devşirdiği programlarla cebini dolduran Acun Ilıcalı, Masterchef yarışmasından bir türlü vaz geçmiyor. 2021 MasterChef’de ana kadro oluşturulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın yurt dışından devşirdiği program olan Masterchef’de 2021 ana kadrosuda ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu. Sözde yarışmada ana kadroya katılan ikinci yarışmacı Tunahan Ak oldu.
Tunahan Ak kimdir?
Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti. Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmıştı.