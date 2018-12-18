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Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk edecek

18 Aralık 2018 Salı 11:51
Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u konuk edecek

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Beşiktaş beraberliğiyle ligde 4. sıraya yükselerek zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sivas Belediyespor karşısında turu geçerek kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Medical Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kucka, Sosa, Toure gibi oyuncuların sakatlığının bulunduğu bordo-mavililerin, ligde fazla süre almayan oyunculardan oluşan bir kadroyla Sivas Belediyespor maçına çıkması bekleniyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:51
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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